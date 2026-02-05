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Cantante que afirmaba ser hijo de Kaleth Morales se arrepintió y negó su versión: “era mentira”

Jesús Eduardo Otero negó ser hijo de Kaleth Morales y explicó por qué decidió cambiar su versión en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jesús Eduardo Otero desmiente su supuesto vínculo con Kaleth Morales
Jesús Eduardo Otero desmiente familiaridad con Kaleth Morales / (Foto de Colprensa y Freepik)

El caso de un joven que había asegurado ser hijo del fallecido Kaleth Morales tomó un rumbo distinto luego de un nuevo pronunciamiento público en el que desmintió su propia versión.

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¿Por qué Jesús Eduardo Otero dijo que era hijo de Kaleth Morales?

Durante un tiempo, Jesús Eduardo Otero sostuvo públicamente que tenía un lazo familiar con Kaleth Morales. A través de contenidos en redes sociales, defendió esa versión y aseguró que su convicción se basaba en percepciones personales, sin presentar pruebas que confirmaran ese vínculo.

¿Por qué Jesús Eduardo Otero dijo que era hijo de Kaleth Morales?
Jesús Eduardo Otero dijo que era hijo de Kaleth Morales / (Foto de Freepik)

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron reacciones tanto en seguidores del género vallenato como en usuarios digitales. Algunos internautas afirmaban que la historia requería pruebas, mientras otros cuestionaban la insistencia del joven en mantener esa postura sin evidencias verificables.

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¿Qué dijeron los hijos de Kaleth Morales sobre esta situación?

Frente a lo que se difundía, integrantes de la familia del cantante reaccionaron públicamente. Samuel Morales y Katrinalieth Morales manifestaron que no existía relación con el joven y solicitaron que se respetara el nombre del artista.

Además, se conoció que el caso fue evaluado desde el ámbito legal, con el objetivo de detener la circulación de información que, según la familia, no correspondía a la realidad. Esta respuesta marcó un punto clave dentro del desarrollo de la controversia.

¿Qué dijeron los hijos de Kaleth Morales sobre esta situación?
Hijos de Kaleth Morales se pronunciaron en redes sociales / (Foto de Freepik)

Uno de los aspectos más comentados por los internautas fue la ausencia de una prueba genética que confirmara lo que Otero afirmaba, lo que aumentó el escepticismo alrededor del tema.

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¿Por qué Jesús Eduardo Otero se retractó sobre Kaleth Morales?

En un nuevo video publicado en sus redes, el joven cambió su versión inicial y aseguró que no tiene ningún vínculo con Kaleth Morales. En ese mismo mensaje, reconoció que lo dicho anteriormente no era cierto y ofreció disculpas.

“No quiero problemas con nadie. Reconozco que no soy hijo de Kaleth Morales y admito que todo se trató de una mentira”, dijo.

También explicó que tomó la decisión de pronunciarse para cerrar ese episodio y evitar posibles consecuencias legales. Según indicó, su intención ahora es enfocarse en su camino musical sin relacionarse con esa historia.

A pesar de esta aclaración, algunos usuarios han señalado que su talento es innegable, lo que mantiene activa la conversación en redes sociales sobre este caso.

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