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Lily Díaz pidió respeto por la tumba de su padre, Diomedes Díaz, en Valledupar; ¿qué pasó?

Lily Díaz expresó su inconformidad en redes sociales al denunciar afectaciones en la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lily Díaz pidió respeto por la tumba de su padre, Diomedes Díaz, en Valledupar
Lily Díaz visitó la tumba de su padre, Diomedes Díaz / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Através de sus redes sociales, Lily Díaz volvió a poner en el centro de la conversación a Diomedes Díaz. En esta ocasión, la creadora de contenido se refirió al estado de la tumba en Valledupar.

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¿Qué dijo Lily Díaz sobre la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar?

Lily Díaz, hija del fallecido cantante Diomedes Díaz, utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por el estado de la tumba de su padre. Según relató, cada vez que ella y sus hermanos visitan Valledupar, mantienen la tradición de pasar por el lugar para recordarlo y despedirse.

Durante otra de sus visitas, aseguró que encontró la estructura de la tumba afectada. En su mensaje, explicó que la familia ha realizado esfuerzos para mantener el espacio en buenas condiciones, con el objetivo de que los fans del artista puedan visitarlo y conservar un buen recuerdo.

“Quiero que tengamos sentido de pertenencia con nuestro padre; así como amamos su música, lo recordamos con tanto amor. Hoy quiero pasar por aquí a pedir que, por favor, cuidemos la tumba", dijo.

¿Qué dijo Lily Díaz sobre la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar?
Lily Díaz habló sobre la tumba de Diomedes Díaz / (Foto de Freepik)

Además, señaló que le preocupa el comportamiento de algunas personas que llegan al sitio sin tener en cuenta el cuidado del lugar, lo que ha generado deterioro en la infraestructura.

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¿Por qué Lily Díaz hizo un llamado a cuidar la tumba de Diomedes Díaz?

En su intervención, Lily Díaz hizo un llamado directo a los seguidores del cantante para que haya respeto y sentido de pertenencia hacia la tumba. Comentó que ha observado situaciones en las que visitantes se suben a la estructura o dejan residuos, lo que afecta el estado del lugar.

También mencionó que algunas personas llegan en condiciones que dificultan el cuidado del espacio, lo que, según ella, impacta no solo la tumba de su padre, sino también las de otras familias que tienen seres queridos en el mismo cementerio.

Su mensaje se centró en invitar a quienes visiten el sitio a hacerlo de manera responsable, respetando tanto el entorno como el significado que tiene para sus familiares.

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¿Qué representa la tumba de Diomedes Díaz para sus seguidores?

La tumba de Diomedes Díaz se ha convertido en un punto de encuentro para seguidores que visitan Valledupar. Allí, muchos recuerdan su legado musical y mantienen viva su memoria a través de visitas constantes.

¿Qué representa la tumba de Diomedes Díaz para sus seguidores?
Los fans de Diomedes Díaz visitan su tumba / (Foto del Canal RCN)

Según lo expresado por Lily Díaz, este lugar no solo tiene un valor simbólico para la familia, sino también para quienes han seguido la trayectoria del artista a lo largo de los años. Por eso, insistió en que el cuidado del espacio es una responsabilidad compartida.

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