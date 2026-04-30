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Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

Sheila lanzó fuerte mensaje tras la cena romántica de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara reaccionó con mensaje tras la cena de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos Colombia
Sheila Gándara se pronunció luego de la cena entre Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos Col. (Fotos: Canal RCN)

Sheila Gándara compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram reaccionando a lo que ha pasado en La casa de los famosos Colombia con Juanda Caribe y Mariana Zapata, además de la discusión que sostuvo con Beba.

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¿Qué dijo Sheila que causó revuelo en redes con contundente mensaje a Juanda Caribe?

Sheila quien ha estado reaccionando a lo que ha venido ocurriendo con Juanda Caribe y dejando clara su postura frente a lo que él ha afirmado sobre su comportamiento dentro de La casa de los famosos Colombia.

La situación tomó fuerza luego de que, en medio de una dinámica se mencionara a su hija lo que desató inicialmente la furia de Juanda Caribe.

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En sus redes sociales, Sheila Gándara compartió un contundente mensaje que llamó la atención de sus miles de seguidores:

“Como trates a la madre de tu hijo tiene todo que ver con él. Su seguridad, su estabilidad emocional, su forma de ver la vida… todo depende de ella”.

Sheila Gándara reaccionó con mensaje tras la cena de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos Colombia
Sheila Gándara se pronunció luego de la cena entre Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos Col. (Fotos: Canal RCN)

Además, añadió: “Si la hieres, la estresas o le haces la vida difícil no solo la estás lastimando a ella, también estás moldeando el entorno en el que tu hijo está creciendo”.

Finalmente, Sheila también compartió otra parte del mensaje en sus redes:

“No puedes decir que amas a tu hijo mientras haces más la vida de la persona que lo cría”.

Sheila Gándara reaccionó con mensaje tras la cena de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos Colombia
Sheila Gándara se pronunció luego de la cena entre Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos Col. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué pasó con Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos para que Sheila reaccionara?

Recientemente, en un juego de etiquetas, Beba le puso a Juanda Caribe la palabra “responsabilidad” y, en medio de sus argumentos, le expresó que eso le hacía falta, señalando que debía pensar en las personas que tiene afuera, mencionando a Sheila y a la bebé.

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Por otro lado, tras ganar el presupuesto de la semana, Mariana y Juanda Caribe se ganaron una cena, luego de que en uno de los sobres se encontraran con ese beneficio.

En medio de esa cena, Juanda Caribe le expresó a Mariana que siempre se ve linda, haciendo referencia a una conversación previa en la que ella le había dicho que a él no le había gustado su peinado para la gala de la noche del 29 de abril.

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