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Así quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están en riesgo?

Estos participantes están dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Col y están en riesgo de eliminación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están en riesgo?
¿Qué participantes están dentro de los nominados? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones sobre todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, los participantes que hacen parte del Top 8 han acaparado la atención mediática al estar en este punto de la competencia, en especial, por asegurar su cupo dentro del reality, pues los televidentes son los encargados en elegir quiénes quieren que sigan en la competencia.

Con base en esto, en la gala de este miércoles 29 de abril, los internautas se sorprendieron al ver cómo quedó la placa de nominados, en especial, por todos los acontecimientos que se presentaron.

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¿Cómo quedó la plata de nominados en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este 29 de abril, los internautas se sorprendieron con los resultados que ocurrieron con respecto a la dinámica de la ruleta en que los famosos tuvieron la oportunidad de elegir a tres famosos que les gustaría nominar.

Cuando inició la dinámica de la ruleta en La casa de los famosos Colombia, cada una de las celebridades tomó la decisión de elegir a cuáles de sus compañeros pondría dentro de la placa de nominación.

Así quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están en riesgo?
Estos participantes están en riesgo de eliminación. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, los participantes que quedaron dentro de la placa de nominados son: Alejandro Estrada y Beba de la Cruz, nominados por la casa.

Así también, el público tomó la decisión que de que el otro famoso que está dentro de la placa de nominados fuera: Valentino Lázaro.

Luego, Juanda Caribe nominó a Tebi Bernal tras la elección que tomó con detalle al ser el líder de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo quedó conformado el Top 8 dentro de La casa de los famosos Colombia?

Con el transcurso de los días, los participantes han generado una gran variedad de opiniones acerca de lo que podrá ocurrir en los próximos días al permanecer dentro de la competencia.

Así quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están en riesgo?
¿Cómo está conformado el Top 8 de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así que, las celebridades que permanecen dentro de la competencia son: Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Campanita, Beba de la Cruz, Juanda Caribe, Mariana Zapata y Valentino Lázaro.

Sin duda, esta semana es clave para que cada uno de los participantes sea selectivo al momento de tomar una decisión, en especial, con sus métodos de juego y, también, con el uso de sus estrategias.

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