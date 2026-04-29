Nataly Umaña genera reacciones en redes tras compartir una inesperada reflexión; ¿qué dijo?

Nataly Umaña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, llamó la atención al revelar cómo aborda las críticas que suele recibir a través de redes. Sus palabras generaron conversación entre internautas.

¿Qué dijo Nataly Umaña en redes sociales?

En el video que compartió Nataly Umaña, la actriz habla de cómo, en algunos momentos, el avance de alguien puede generar distintas reacciones en su entorno, especialmente cuando esa persona decide intentar cosas nuevas o insistir en sus metas.

Nataly Umaña compartió reflexión en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

También plantea que, en ciertos casos, las críticas no siempre están dirigidas directamente a lo que alguien hace, sino a lo que eso representa para quien observa. Desde esa mirada, ver a otra persona avanzar puede recordar caminos que no se tomaron o decisiones que aún no se han dado.

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¿Qué dijo Nataly Umaña sobre las críticas?

En su reflexión, Nataly Umaña se refiere a las críticas como una reacción que, en algunos casos, podría estar relacionada más con lo que vive quien observa que con la persona que las recibe.

Nataly Umaña habló sobre las críticas en redes / (Foto del Canal RCN)

Desde esa mirada, plantea que ciertos comentarios pueden surgir de emociones como la inseguridad o la frustración, especialmente cuando alguien ve a otra persona avanzando o tomando decisiones distintas.

También sugiere que, en lugar de detenerse en esos señalamientos, hay quienes eligen seguir con sus propios procesos, enfocándose en sus objetivos y en lo que quieren construir.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre crecimiento personal?

La reflexión también pone sobre la mesa el crecimiento personal como un proceso que no siempre es recibido de la misma forma por el entorno. Umaña habla de la resiliencia como la capacidad de seguir adelante incluso cuando aparecen opiniones diversas o miradas críticas.

En ese sentido, el mensaje sugiere que avanzar y cambiar puede generar incomodidad en algunas personas, no necesariamente por lo que hace quien crece, sino por lo que ese crecimiento representa frente a las decisiones propias de otros.

En redes sociales, varios usuarios destacaron que este tipo de reflexiones no solo les permitió sentirse identificados con el mensaje, sino también conocer una faceta diferente de la creadora de contenido.