Sheila Gándara desmiente a Juanda Caribe y reacciona a sus declaraciones: "jamás"

Sheila Gándara rompió el silencio en sus redes sociales luego de una declaración que hizo su expareja Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia, generando conversación entre los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

Juanda Caribe se encontraba intentando consolar a Mariana Zapata luego del congelado de Yuli Ruiz, en el que la trató de “busc0na” y aseguró que “se había llevado el premio por eso”, comentario que generó tensión dentro de la casa.

Juanda no solo defendió a Mariana, sino que también dejó claro su apoyo hacia ella y hacia Campanita, asegurando que son su “barco” dentro de la competencia.

Incluso afirmó que, sin importar lo que pase afuera, como que lo dejen o le saquen sus cosas en bolsas de basura, seguiría firme con ellas.

Durante la conversación, el participante mencionó a su expareja Sheila Gándara y aseguró que “juraba por Dios” que ella debía estar riéndose y “comiendo crispetas” viendo lo que ocurría dentro del reality.

Además, comentó que él siempre le había dicho que, si sentía que él estaba actuando mal, lo sacara o lo hiciera reaccionar.

Juanda también expresó que no sabe con qué se va a encontrar cuando salga del programa, dejando abierta la posibilidad de que su realidad fuera de la casa haya cambiado.

Incluso mencionó que podría llegar a su hogar y encontrarse con un vigilante que no lo deje entrar.

Juanda Caribe confesó que está seguro que Sheila debe estar "comiendo crispetas" (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Sheila Gándara ante las declaraciones de Juanda Caribe?

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Tras estas declaraciones, Sheila reaccionó desde sus redes sociales, aunque sin referirse directamente a Juanda en un primer momento.

La creadora de contenido publicó un video en TikTok cantando una canción que muchos interpretaron como una indirecta.

En el clip se escucha la frase “mami no me compares porque yo no compito”, lo que desató comentarios de usuarios que relacionaron el mensaje con la situación actual y con Mariana Zapata. Varios seguidores resaltaron que ambas mujeres no eran comparables, generando aún más conversación.

Uno de los comentarios decía: “no la comparen, porque ella no compite. OK? divinaaaaa, divaaaa, espectacular”, mensaje que Sheila decidió darle “like”, lo que muchos interpretaron como una forma de respaldar esa postura.

Sheila Gándara responde sin filtros a Juanda por comentario en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Pero la reacción más directa llegó cuando respondió a un comentario de un seguidor que le preguntó si realmente estaba “comiendo crispetas” frente a lo que ocurre en el reality. Ante esto, Sheila fue contundente y respondió con una sola palabra:

“Jamás”.

Su respuesta no pasó desapercibida y fue tomada por muchos como una forma clara de desmentir la percepción que Juanda expresó dentro de la casa.