Koral Costa preocupa al someterse a una operación de urgencia: esto contó

La cantante Koral Costa generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir que tuvo que someterse a un procedimiento de urgencia.

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A través de sus redes sociales, la artista mostró parte del proceso y habló abiertamente sobre la situación de salud que estaba enfrentando.

Koral Costa se enfrenta a operación de urgencia y revela delicada situación de salud (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la cirugía de urgencia que se sometió Koral Costa?

Koral apareció en sus historias de Instagram desde un consultorio odontológico, donde se le veía acostada en la silla mientras era atendida por especialistas.

La imagen encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante lo que parecía ser un procedimiento delicado.

Minutos después, la cantante confirmó que efectivamente se trataba de un procedimiento dental que debía realizarse con urgencia.

Según explicó, tenía una infección bastante avanzada, lo que obligó a intervenir de manera inmediata para evitar complicaciones mayores.

En medio de su mensaje, Koral se mostró aliviada por haber tomado la decisión y compartió con sus seguidores que logró superar el miedo que sentía frente al procedimiento. También expresó que se apoyó en su fe para afrontar el momento.

“Lo logré mis camaleones divas. Me hice la cirugía. Tenía una infección muy avanzada, tocaba hacerlo urgente”, escribió, dejando ver la tranquilidad que sintió tras completar la intervención.

Posteriormente, publicó otro mensaje en el que se describió como valiente, destacando que pudo enfrentar una situación que le generaba bastante temor.

¿Por qué Koral Costa no se hizo su procedimiento antes?

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Días antes de someterse a la cirugía, Koral ya había hablado del tema en sus redes sociales.

En ese momento, se mostró visiblemente afectada, incluso entre lágrimas, al contar que tenía un procedimiento programado debido a los fuertes dolores que estaba sintiendo.

Sin embargo, la artista confesó que el miedo terminó jugándole en contra y no asistió a la cita médica, a pesar de la urgencia del caso.

Esto generó frustración en ella misma, ya que sabía que debía hacerlo, pero no logró enfrentar la situación en ese momento.

Koral admitió que se sentía mal por no haber cumplido con la cita, reconociendo que dejó esperando al equipo médico.

Finalmente, la cantante decidió enfrentar la situación y someterse a la cirugía, priorizando su salud.