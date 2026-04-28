Yuli Ruiz fue una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los Famosos Colombia y su estadía dentro del reality fue polémica

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¿Cómo fue la participación de Yuli Ruiz en La casa de los Famosos Col?

La participación de Yuli Ruiz fue destacada y polémica por múltiples roces que tuvo con sus compañeros dentro de La casa; sin embargo, fue eliminada tras estar 77 días dentro del reality con el 11, 17% de los votos. Yuli, además tuvo una relación dentro con Alejandro Estrada que dio mucho de qué hablar.

Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los Famosos Col, fue invitada a un congelado (Foto Canal RCN)

¿Por qué Yuli Ruiz volvió a entrar a La Casa de los Famosos si ya había sido eliminada?

El 27 de abril Yuli Ruiz sorprendió a los 8 finalistas de La casa de los Famosos Col siendo invitada a un congelado. La modelo no dudó en dar su opinión acerca del juego y las estrategias de cada uno y darles, además, un par de consejos. Yuli también le dedicó unas palabras a Alejandro Estrada, donde le mencionó que:

“Así como Colombia se enamoró de nuestra relación, me quedo con los momentos más lindos que viví contigo, lo demás ya no pesa”.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre tener una relación de nuevo con Alejandro Estrada?

Durante la gala, después de la intervención de Yuli en La casa, Marcelo y Carla le preguntaron si tendría una relación con Alejandro una vez él saliera del reality, a lo que la modelo respondió:

“La verdad, en este momento, no. Tendría una amistad chévere con él, pero de noviazgo, no”

Además, Yuli también mencionó que tenía planeado darle un “besito” a Alejandro, pero se le olvidó debido a los nervios.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre las palabras de Yuli en su congelado?

A comparación de sus compañeros, quienes no dudaron en hablar y sacar especulaciones, el actor se mostró muy sorprendido respecto al mensaje que Yuli le dio cuando ingresó a La casa y, además, aprovechó una de las prendas que la modelo dejó dentro de La casa y la olfateó.

Alejandro Estrada se mostró sorprendido con el congelado de Yuli (Foto Canal RCN)

Alexa, quien estaba hablando con Alejandro en ese momento, también se mostró sorprendida y le dijo: “Hay dos opciones: una, que es real, o dos, que es una manera de limpiar el nombre de ella (…) lo averiguarás afuera”