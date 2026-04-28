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Le preguntaron a Yuli Ruiz si tendría una relación con Alejandro Estrada y su respuesta sorprendió, ¿qué dijo?

Tras su regreso a La casa de los famosos Colombia en un congelado, Yuli Ruiz confesó si le gustaría o no tener una relación con Alejandro Estrada

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada
Yuli Ruiz sorprendió con la respuesta a la pregunta de si volvería a tener una relación con Alejandro Estrada (Foto de Canal RCN)

Yuli Ruiz fue una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los Famosos Colombia y su estadía dentro del reality fue polémica

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¿Cómo fue la participación de Yuli Ruiz en La casa de los Famosos Col?

La participación de Yuli Ruiz fue destacada y polémica por múltiples roces que tuvo con sus compañeros dentro de La casa; sin embargo, fue eliminada tras estar 77 días dentro del reality con el 11, 17% de los votos. Yuli, además tuvo una relación dentro con Alejandro Estrada que dio mucho de qué hablar.

Yuli Ruiz fue eliminada tras estar 77 días
Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los Famosos Col, fue invitada a un congelado (Foto Canal RCN)

¿Por qué Yuli Ruiz volvió a entrar a La Casa de los Famosos si ya había sido eliminada?

El 27 de abril Yuli Ruiz sorprendió a los 8 finalistas de La casa de los Famosos Col siendo invitada a un congelado. La modelo no dudó en dar su opinión acerca del juego y las estrategias de cada uno y darles, además, un par de consejos. Yuli también le dedicó unas palabras a Alejandro Estrada, donde le mencionó que:

“Así como Colombia se enamoró de nuestra relación, me quedo con los momentos más lindos que viví contigo, lo demás ya no pesa”.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre tener una relación de nuevo con Alejandro Estrada?

Durante la gala, después de la intervención de Yuli en La casa, Marcelo y Carla le preguntaron si tendría una relación con Alejandro una vez él saliera del reality, a lo que la modelo respondió:

“La verdad, en este momento, no. Tendría una amistad chévere con él, pero de noviazgo, no”

Además, Yuli también mencionó que tenía planeado darle un “besito” a Alejandro, pero se le olvidó debido a los nervios.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre las palabras de Yuli en su congelado?

A comparación de sus compañeros, quienes no dudaron en hablar y sacar especulaciones, el actor se mostró muy sorprendido respecto al mensaje que Yuli le dio cuando ingresó a La casa y, además, aprovechó una de las prendas que la modelo dejó dentro de La casa y la olfateó.

Yuli Ruiz generó muchos comentarios tras su congelado en La casa de los Famosos Col
Alejandro Estrada se mostró sorprendido con el congelado de Yuli (Foto Canal RCN)

Alexa, quien estaba hablando con Alejandro en ese momento, también se mostró sorprendida y le dijo: “Hay dos opciones: una, que es real, o dos, que es una manera de limpiar el nombre de ella (…) lo averiguarás afuera”

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