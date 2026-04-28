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Comparan a Manuela QM, novia de Blessd, con Paola Jara por inesperada razón

Manuela QM, pareja de Blessd, fue comparada en redes sociales con la cantante Paola Jara por una inesperada razón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Comparan a Manuela QM con Paola Jara por motivo inesperado
Comparan a Manuela QM con Paola Jara por motivo inesperado. (Foto Canal RCN | Freepik | AFP: Dimitrios Kambouris).

La pareja del cantante urbano Blessd, Manuela QM, volvió a ser tendencia luego de que usuarios en redes sociales la compararan con la artista de música popular Paola Jara por una razón que no pasó desapercibida. La comparación se viralizó rápidamente y abrió un debate entre seguidores, quienes reaccionaron a la inesperada similitud entre ambas figuras del entretenimiento.

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¿Por qué comparan a Manuela QM con Paola Jara?

Hace pocos días, Manuela QM, novia del cantante colombiano Blessd y madre de su hijo, sorprendió en redes sociales al mostrar la comida que preparó. Sin embargo, el aspecto del plato no fue bien recibido por algunos usuarios, lo que desató comparaciones con la forma en la que la cantante Paola Jara cocina.

Comparan a Manuela QM con Paola Jara
Comparan a Manuela QM con Paola Jara. (Foto Canal RCN).

Y es que meses atrás Paola Jara se volvió tendencia al compartir un sudado de pollo que preparó en casa para su esposo, Jessi Uribe. Aunque la intención era mostrar su receta, el resultado generó comentarios en redes por su apariencia poco apetecible y hasta hoy sigue siendo recordado.

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Ahora, la reciente preparación de una pasta por parte de Manuela QM reactivó esa comparación en redes, donde usuarios pusieron ambos platos frente a frente y abrieron el debate sobre cuál se veía menos atractivo.

¿Cómo lucía el plato de Manuela QM?

Hace pocos días, Manuela QM compartió una fotografía en la que mostraba la pasta que acababa de preparar para su alimentación. La creadora de contenido se mostró satisfecha y orgullosa de su preparación, asegurando que le había quedado deliciosa.

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“Spaghettis hechos por mí. No es por nada, pero me quedan… (emoji saboreado)”

Sin embargo, algunos internautas no estuvieron de acuerdo con su apreciación, ya que en la imagen se observaba una pasta compacta, con poca textura, como si estuviera sobrecocida y con los ingredientes pegados. Esto desató comentarios como:

“Isabelita, por Dios, hija, ¿qué son esos spaghettis tan horrorosos”, “Pero es que como más se va a ver una pasta de atún”.

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