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Sale a la luz cuánto pagó Karina García para que Yailin la acompañara en Stream Fighters 4

Se reveló cuánto habría pagado Karina García para que Yailin la Más Viral la acompañara en su entrada a Stream Fighters 4.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz la cifra que Karina García pagó por Yailin en Stream Fighters 4
Sale a la luz la cifra que Karina García pagó por Yailin en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN | AFP: Giorgio Viera).

La reconocida influenciadora colombiana Karina García volvió a captar la atención en redes sociales luego de que se conociera la cifra que habría pagado para que la cantante dominicana Yailin la Más Viral la acompañara durante su entrada en Stream Fighters 4, uno de los momentos más comentados del evento organizado por Westcol.

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¿Cómo fue la entrada de Karina García en Stream Fighters 4?

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió recientemente con cientos de seguidores diversas anécdotas de su vida, entre ellas su participación en el evento de boxeo organizado por Westcol, Stream Fighters, en su cuarta edición en 2025.

La suma que pagó Karina García para entrar con Yailin sorprende en redes
La suma que pagó Karina García para entrar con Yailin sorprende en redes. (Foto Canal RCN).

Cabe recordar que la influenciadora fue convocada para enfrentarse a la mexicana Karely Ruiz, quien terminó llevándose la victoria. Pese a su derrota, Karina se apoderó de las tendencias por su icónica entrada al evento, al estar acompañada por la artista Yailin La Más Viral, quien interpretó su canción ‘Bing Bong’ mientras ambas se acercaban al ring.

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Este hecho generó gran curiosidad entre sus seguidores, quienes se preguntaban cuánto tuvo que pagar Karina García para lograr que Yailin la acompañara en ese importante momento de su vida. Sin embargo, solo hasta abril del presente año la misma García reveló la cifra.

¿Cuánto le cobró Yailin a Karina García por su entrada en Stream Fighters 4?

Según relató Karina García, la presencia de Yailin La Más Viral en su entrada a Stream Fighters 4 fue algo completamente inesperado. Todo habría comenzado por los constantes videos que la creadora de contenido compartía en TikTok con la canción Bing Bong, lo que despertó rumores entre sus seguidores.

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A raíz de esto, García aprovechó un mensaje que recibió de la cantante por medio de redes sociales para expresarle su admiración y proponerle que la acompañara en ese importante momento. En un principio, Yailin le respondió que debía revisar su agenda.

Destapan el millonario pago de Karina García para estar con Yailin en el ring
Destapan el millonario pago de Karina García para estar con Yailin en el ring. (Foto Canal RCN).

Tras varios días de silencio, la artista finalmente confirmó que sí asistiría y, además, que no le cobraría ni un solo peso. Como gesto de agradecimiento, Karina aseguró que hizo todo lo posible por brindarle la mejor atención y todas las comodidades.

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