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Hijo de Giovanny Ayala tomó drásticas medidas contra Ciro Quiñones tras recibir mensajes; ¿qué pasó?

Hijo de Giovanny Araya tomó drásticas medidas tras recibir mensajes que lo alertaron en medio de su disputa con Ciro Quiñonez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sebastián Ayala reaccionó con firmeza tras mensajes que lo pusieron en alerta
Sebastián Ayala reaccionó tras mensajes y tomó decisiones frente a Ciro Quiñones. (Foto: Canal RCN)

El conflicto entre Sebastián Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y el artista Ciro Quiñones volvió a ser tema de conversación tras conocerse que el joven decidió acudir a instancias judiciales por presuntas amenazas.

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¿Por qué el hijo de Giovanny Ayala denunció a Ciro Quiñones?

La situación, que venía generando polémica en el entorno musical, ahora pasó a un escenario legal, de acuerdo con lo que dijo Sebastián Ayala.

Según se conoció, el pasado 22 de abril de 2026 Sebastián Ayala presentó una denuncia ante los organismos de control por delitos graves con el cantante de música popular.

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La decisión se da luego de varios intercambios de mensajes que, de acuerdo con su versión, pondrían en riesgo su seguridad personal.

Cabe recordar que el conflicto entre el cantante Ciro Quiñonez y él se intensificó tras un inconveniente ocurrido en octubre de 2024 en un centro comercial de Bogotá.

Sebastián Ayala reaccionó con firmeza tras mensajes que lo pusieron en alerta
Sebastián Ayala reaccionó tras mensajes y tomó decisiones frente a Ciro Quiñones. (Foto: Canal RCN)

Desde entonces, el joven cantante de música llanera ha expresado que los inconvenientes entre ellos no se han detenido y que incluso habría escalado a otro nivel.

Según, el hijo de Givanny Ayala tras recibir varios mensajes le generaron preocupación y por esta razón habría tomado esta decisión radical decisión.

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Además, mencionó que en otras conversaciones se hacían referencias a dinero y posibles acciones a través de terceros contra él.

También indicó que, aunque su familia le sugirió no profundizar en la situación, optó por acudir a las autoridades.

¿Cómo reaccionó Giovanny Ayala tras el conflicto de su hijo con Ciro Quiñonez?

Cabe recordar que esta situación no es nueva, ya que Giovanny Ayala en varias ocasiones ha estado en medio de disputas con Ciro Quiñones y otros exponentes del género popular.

Sebastián Ayala reaccionó con firmeza tras mensajes que lo pusieron en alerta
Sebastián Ayala reaccionó tras mensajes y tomó decisiones frente a Ciro Quiñones. (Foto: Canal RCN)

Hace unos meses, tras la muerte de Yeison Jiménez, Ayala también generó reacciones luego de referirse al homenaje póstumo que le realizaron. En ese momento, el artista calificó el evento como un “circo”, haciendo referencia a las presentaciones de algunos colegas durante la despedida.

Por el momento, Giovanny Ayala no se ha pronunciado directamente sobre la situación de su hijo mayor con Ciro Quiñones.

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