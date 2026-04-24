¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

El baile ha sido una constante en la carrera de Shakira, no solo como parte de su propuesta artística, sino en su preparación física.

A través de su del trabajo con su entrenadora Anna Kaiser, la artista ha compartido cómo esta práctica puede influir en el rendimiento corporal y el bienestar mental.

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¿Qué beneficios tiene el baile como deporte en la resistencia física?

Uno de los aspectos más destacados del baile como deporte es su capacidad para mejorar la resistencia cardiovascular. En el caso de Shakira, esta práctica reemplaza rutinas tradicionales como correr durante largos periodos.

Al tratarse de una actividad continua que eleva la frecuencia cardíaca, permite quemar entre 400 y 800 calorías por sesión, dependiendo de la intensidad.

Estos son los beneficios de practicar el baile como deporte / (Foto de Freepik)

Además, este tipo de entrenamiento favorece la capacidad pulmonar y cardíaca. Esto resulta clave para artistas que combinan canto y movimiento durante presentaciones extensas, pero también es aplicable a cualquier persona que busque mejorar su condición física general.

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¿Cómo ayuda el baile a los músculos y la postura?

El baile trabaja el cuerpo de forma completa. A diferencia de otros ejercicios más específicos, aquí varios grupos musculares se activan al mismo tiempo. En el caso de Shakira, muchos de sus movimientos requieren mantener el abdomen activo, lo que ayuda a fortalecer la zona abdominal.

El baile ayuda a fortalecer los músculos y mejorar la postura / (Foto de Freepik)

Además, los pasos que involucran piernas y cadera permiten trabajar el tren inferior de manera constante. Las repeticiones y cambios de ritmo hacen que el cuerpo se mantenga en movimiento, lo que contribuye a mejorar la fuerza y el control corporal.

También hay un efecto en la postura. Bailar exige estar consciente de la posición del cuerpo, mantener la espalda alineada y coordinar cada movimiento. Con el tiempo, esto puede reflejarse en mayor estabilidad, equilibrio y control en el día a día.

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¿Por qué el baile mejora la salud mental y la coordinación?

Más allá de lo físico, el baile también se siente en la mente. Según ha compartido Shakira, moverse al ritmo de la música ayuda a soltar tensiones del día a día y a mejorar el estado de ánimo, en parte por la liberación de sustancias que generan sensación de bienestar.

Además, aprender coreografías mantiene al cerebro activo. Recordar pasos, seguir el ritmo y coordinar exige concentración y agilidad mental, lo que termina siendo un reto constante para la memoria.

Al final, el baile se convierte en una opción que combina ejercicio y bienestar emocional. La experiencia de Shakira muestra que no se trata solo de entrenar el cuerpo, sino también de encontrar un espacio para desconectarse y recargar energía.