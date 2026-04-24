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Alejandra Salguero habría revelado qué cambios físicos tuvo tras su ruptura con Tebi; ¿qué dijo?

Alejandra Salguero llamó la atención al compartir un mensaje que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandra Salguero habría revelado qué cambios físicos tuvo tras su ruptura con Tebi
Alejandra Salguero habla de cambios físicos / (Foto del Canal RCN)

Un nuevo mensaje en redes sociales volvió a poner a Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, en el centro de la conversación. Los internautas no dudaron en relacionar sus palabras con el fin de su relación.

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El momento ocurrió durante una dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia, cuando los participantes debían cumplir retos o responder preguntas con sinceridad. En ese contexto, Alexa Torrex y Tebi recibieron un desafío que consistía en darse un beso durante 15 segundos frente a sus compañeros.

¿Cómo fue el beso de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex y Tebi protagonizan beso en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Ambos aceptaron el reto y lo cumplieron en medio de la actividad. Tras lo sucedido, el momento generó reacciones dentro del programa y en redes sociales, donde los internautas comenzaron a comentar lo ocurrido y a analizar su impacto en la convivencia.

Este hecho se dio en medio de un contexto en el que ya se venía hablando de la cercanía entre ambos participantes, lo que aumentó la atención sobre el momento.

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¿Qué cambios físicos habría revelado Alejandra Salguero tras su ruptura con Tebi?

Luego de lo ocurrido en el reality, Alejandra Salguero publicó un video en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. En el contenido, aparece frente a la cámara mientras comparte un mensaje enfocado en su proceso personal.

En el video menciona:

“Recuperarás esos 8 kg, serás más fuerte que ayer y aprenderás a priorizar tu bienestar, dejando todo en manos de Dios”.

Esta frase llevó a varios internautas a interpretar que estaría haciendo referencia a cambios físicos y mentales que habría experimentado tras su ruptura.

Algunos usuarios afirmaron que el mensaje podría estar relacionado con el impacto emocional que vivió durante su relación, mientras que otros consideran que se trataría de un proceso personal independiente de lo ocurrido recientemente en el programa.

Cabe recordar que Alejandra Salguero confirmó públicamente el final de su relación con Tebi Bernal en medio de la creciente cercanía del participante con Alexa Torrex dentro del reality .

Hasta el momento, Salguero no ha aclarado si su mensaje está directamente relacionado con estos hechos. Sin embargo, sus palabras continúan generando interpretaciones entre quienes siguen de cerca lo que ocurre dentro y fuera del programa.

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