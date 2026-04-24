El cierre de la Tormenta, habitación de La casa de los famosos Colombia, generó un ambiente tenso entre varios participantes. Un cruce de palabras entre Beba y Juanda Caribe no pasó desapercibido.

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¿Qué pasó en La casa de los famosos Colombia con la caja de Pandora?

Durante la gala del 23 de abril, Campanita ganó la prueba de salvación y con eso accedió a la caja de Pandora, una dinámica del programa que implica tomar decisiones que cambian el rumbo del juego.

La caja pasó primero por Juanda Caribe. Al abrirla, encontró una bolsa con monedas y, al sacar una, le salió el número uno. Esa indicación lo obligaba a ceder el poder a la persona que tenía más cerca en ese momento.

Así fue como Mariana Zapata terminó con la decisión en sus manos. Sin darle muchas vueltas, eligió cerrar de manera definitiva la habitación Tormenta, un espacio que venía marcando varias alianzas dentro de la casa.

La casa de los famosos Colombia cerró la habitación Tormenta / (Foto del Canal RCN)

La reacción no se hizo esperar. Quienes hacían parte de ese grupo mostraron su incomodidad, mientras otros lo tomaron como un movimiento más dentro de la competencia.

Alexa Torrex fue una de las más afectadas y dejó ver su tristeza, mientras algunos compañeros se acercaron para acompañarla tras lo ocurrido.

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¿Por qué Juanda Caribe y Beba discutieron en La casa de los famosos Colombia?

Después de lo ocurrido, Juanda Caribe lanzó un comentario que generó reacción inmediata:

“¿Quién se murió?”, dijo.

Beba no dejó pasar el comentario y le respondió de inmediato. Le dijo que no le parecía bien decir eso en ese momento, sobre todo por cómo estaban reaccionando algunos de sus compañeros. Explicó que cada uno vive las cosas a su manera y no se debería minimizar lo que otros sienten.

Juanda Caribe no se quedó callado y le contestó. En ese momento señaló actitudes que, según él, no eran coherentes, mencionando que Beba solía hacer lo mismo. Ahí la conversación empezó a subir de tono, y como ocurrió frente a varios participantes, la tensión se hizo evidente dentro de la casa.

Más adelante, en charla con Campanita, Beba fue más directa sobre lo que sentía. Comentó que percibía que no era tan importante para Juanda Caribe dentro del juego, a diferencia de Mariana Zapata. También aseguró que lo veía más enfocado en esa relación, y que ella no pertenencía ahí.

En redes sociales, los internautas han comentado este momento y siguen atentos a cómo evolucionan las relaciones dentro de La casa de los famosos Colombia, reality que se transmite a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su app oficial.