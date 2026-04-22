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Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?

Fuentes cercanas sacaron a la luz la verdad sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, revelando si siguen juntos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal
Esto es lo que realmente pasa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

Durante los últimos días, se ha especulado mucho sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues nacieron rumores de que supuestamente habrían terminado y que sus familias son los que estarían tomando las decisiones de sus vidas.

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Han sido los medios internacionales los que han hablado sobre este tema, debido a que, según fuentes supuestamente cercanas a los cantantes, habían mencionado que su relación sí llegó al final.

De hecho, para estos días de rumores, mucho se ha hablado sobre la modelo del video musical de Nodal, porque supuestamente se parece a Cazzu y por eso, la familia de Ángela se habría molestado.

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Tras tantos comentarios de la relación entre Christian y Aguilar, hay nuevas versiones que confirmarían la supuesta verdad de su futuro.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar terminaron su relación?

De acuerdo con medios del mundo del entretenimiento, un amigo muy cercano a Christian Nodal y Ángela Aguilar, Jomari Goyso confirmaría que la pareja todavía sigue unida, o sea que esa relación no habría llegado a su fin.

La verdad detrás de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal
Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal. (AFP/ Arturo Holmes)

Según con lo que dijo el hombre, es que ellos nunca se han separado y que, además, los vio un fin de semana juntos y felices en su casa, luego de revelar que había hecho videollamada con los cantantes.

Con lo dicho pro Jomari, se estaría desmintiendo los rumores sobre la separación entre Nodal y Aguilar, sin embargo, otras versiones dicen lo contrario.

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¿Por qué se ha dicho que Christian Nodal y Ángela Aguilar terminaron su relación?

En uno de los programas matutinos más famosos en México, uno de los presentadores fue quien reveló que fuentes cercanas habían confirmado la ruptura entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Esto es lo que realmente pasa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal
La verdad detrás de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. (AFP/ Alberto E. Rodriguez)

Sin embargo, el conductor de televisión fue claro al dar su opinión y sugerirle a la pareja que tomaran sus decisiones, ya que se sabía que eran sus familias los que manipularían sus acciones.

Precisamente, lo que se ha sabido es que el papá de Nodal es quien manejaría sus asuntos profesionales, pero al parecer, personales también.

De hecho, la familia Aguilar se han ganado criticas porque siempre salen a hablar por Ángela y por eso, recientemente, Pepe, su padre, dijo que cualquier pregunta que tuvieran sobre su hija, se la hicieran a ella.

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