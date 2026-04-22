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¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de una exreina de belleza en graves condiciones en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?
¿Quién fue la reconocida exreina de belleza que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida exreina de belleza, quien perdió la vida en graves condiciones.

Por el momento, la noticia ha causado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas y seguidores, quienes han manifestado con sentidas palabras el desafortunado hecho en el que falleció.

Así también, las respectivas autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones de los hechos tras ser hallada sin vida en su apartamento tras un complicado hecho.

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¿Quién fue la reconocida exreina de belleza que falleció en las últimas horas?

El nombre de Carolina Flores se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida exreina de belleza, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Carolina Flores, exreina de belleza. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de varios medios internacionales como Univisión, Hola y ABC Noticias, cuyo comunicado oficial salió a la luz fue el siguiente:

“La exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue as#sin#d* al interior de un departamento en la III Sección de la colonia Polanco en la Ciudad de México”, reportó un comunicado oficial de ABC Noticias México.

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Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones de los hechos presentados, pues, esta noticia ha causado gran incertidumbre por los hechos en los que perdió la vida.

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?
¿Cuál fue la razón por la que falleció Carolina Flores? | Foto: Freepik

¿Qué se sabe acerca del fallecimiento de la exreina de belleza Carolina Flores?

Tal como lo han reportado varios medios de comunicación y ABC Noticias México, se evidencia que falleció el pasado 15 de abril en un doloroso hecho que genera incertidumbre en el campo del entretenimiento:

“Los hechos se registraron el pasado 15 de abril en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Luis González Urbina y Avenida Edgar Allan Poe. Según las primeras investigaciones, Carolina falleció a causa de un imp#ct* de b*l# en la cabez*”.

Cabe destacar que Carolina Flores Gómez, fue exreina de belleza que fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, demostrando que el modelaje era una de sus principales fuentes de inspiración.

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