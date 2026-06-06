Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Peso Pluma y Kenia Os confirman separación: así compartieron la noticia en sus redes sociales

Kenia Os y Peso Pluma sorprendieron a sus fans al confirmar el fin de su relación y detallar cómo se dio su separación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Peso Pluma y Kenia Os confirman separación
Peso Pluma y Kenia Os anunciaron su separación por redes sociales / (Foto de AFP)

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el fin de su relación sentimental este 6 de junio de 2026. El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque en días recientes ya circulaban versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos artistas.

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia de Peso Pluma y Kenia Os?

La historia entre Kenia Os y Peso Pluma comenzó en 2024 durante la grabación de un video. En ese momento, ambos coincidieron por primera vez en un entorno de trabajo, donde, según se ha contado, mantuvieron una interacción profesional.

Con el paso del tiempo, la comunicación entre ambos comenzó a ser más frecuente a través de redes sociales. Este intercambio incluyó mensajes y reacciones a publicaciones, lo que despertó la atención de sus seguidores.

¿Cuál es la historia de Peso Pluma y Kenia Os?
Los fans recuerdan la historia de Peso Pluma y Kenia Os / (Foto de AFP)

De acuerdo con lo que se ha conocido públicamente, este acercamiento progresivo marcó el inicio de una relación más cercana entre ambos artistas, que luego se fue fortaleciendo con el tiempo.

Artículos relacionados

A inicios de 2025, la relación dio un paso más y ambos decidieron formalizar su relación sentimental. Con el paso de los meses, realizaron algunas apariciones públicas que generaron conversación entre sus seguidores, incluyendo eventos donde fueron vistos juntos.

¿Cómo Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación?

La confirmación de la separación se realizó mediante un comunicado oficial compartido en las cuentas de ambos artistas. En este mensaje, Kenia Os y Peso Pluma informaron que la decisión fue tomada de manera conjunta y bajo un acuerdo mutuo.

¿Cómo Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación?
Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación a través de redes sociales / (Fotos de AFP)

El comunicado fue publicado de forma simultánea, lo que permitió que la información se difundiera rápidamente entre sus seguidores. En el texto, ambos artistas reiteraron que la relación llegó a su fin en buenos términos y que el respeto fue clave en su decisión.

Artículos relacionados

Asimismo, solicitaron a sus seguidores comprensión ante esta nueva etapa, pidiendo que se respete su privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales.

Tras la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir el mensaje original y a comentar sobre el contexto en el que se dio el anuncio, especialmente por los rumores que habían surgido previamente sobre su distanciamiento.

Hasta el momento, no se han conocido declaraciones adicionales por parte de ninguno de los dos artistas, por lo que el comunicado conjunto sigue siendo la única versión oficial sobre la ruptura.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

Eugenio Derbez se pronunció en sus redes tras el doloroso fallecimiento de reconocido actor que participó en ‘La Familia P.Luche’.

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

El artista mexicano, recordado por interpretar icónicas baladas románticas, falleció a los 76 años tras enfrentar una dura enfermedad.

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?

Wendy Guevara pasó un gran susto luego de que el avión en el que viajaba a Corea del Sur aterrizara de emergencia en la pista.

Lo más superlike

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación Influencers

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación

La creadora de contenido respondió a las dudas de sus seguidores sobre los perfiles que utilizan su nombre en Facebook

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La IA reveló quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano

Karol g reapareció en evento en Estocolmo Karol G

Karol G reapareció en sorpresivo concierto en Estocolmo, aquí el VIDEO