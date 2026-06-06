Peso Pluma y Kenia Os confirman separación: así compartieron la noticia en sus redes sociales

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el fin de su relación sentimental este 6 de junio de 2026. El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque en días recientes ya circulaban versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos artistas.

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¿Cuál es la historia de Peso Pluma y Kenia Os?

La historia entre Kenia Os y Peso Pluma comenzó en 2024 durante la grabación de un video. En ese momento, ambos coincidieron por primera vez en un entorno de trabajo, donde, según se ha contado, mantuvieron una interacción profesional.

Con el paso del tiempo, la comunicación entre ambos comenzó a ser más frecuente a través de redes sociales. Este intercambio incluyó mensajes y reacciones a publicaciones, lo que despertó la atención de sus seguidores.

Los fans recuerdan la historia de Peso Pluma y Kenia Os / (Foto de AFP)

De acuerdo con lo que se ha conocido públicamente, este acercamiento progresivo marcó el inicio de una relación más cercana entre ambos artistas, que luego se fue fortaleciendo con el tiempo.

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A inicios de 2025, la relación dio un paso más y ambos decidieron formalizar su relación sentimental. Con el paso de los meses, realizaron algunas apariciones públicas que generaron conversación entre sus seguidores, incluyendo eventos donde fueron vistos juntos.

¿Cómo Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación?

La confirmación de la separación se realizó mediante un comunicado oficial compartido en las cuentas de ambos artistas. En este mensaje, Kenia Os y Peso Pluma informaron que la decisión fue tomada de manera conjunta y bajo un acuerdo mutuo.

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación a través de redes sociales / (Fotos de AFP)

El comunicado fue publicado de forma simultánea, lo que permitió que la información se difundiera rápidamente entre sus seguidores. En el texto, ambos artistas reiteraron que la relación llegó a su fin en buenos términos y que el respeto fue clave en su decisión.

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Asimismo, solicitaron a sus seguidores comprensión ante esta nueva etapa, pidiendo que se respete su privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales.

Tras la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir el mensaje original y a comentar sobre el contexto en el que se dio el anuncio, especialmente por los rumores que habían surgido previamente sobre su distanciamiento.

Hasta el momento, no se han conocido declaraciones adicionales por parte de ninguno de los dos artistas, por lo que el comunicado conjunto sigue siendo la única versión oficial sobre la ruptura.