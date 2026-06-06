Juanda Caribe habría lanzado pulla a Sheila Gándara a través de sus redes: "tiene sus guardados"

Juanda Caribe volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir un contenido relacionado con Mamá Dora, el personaje que desarrolló durante La casa de los famosos Colombia.

Aunque la publicación parecía una interacción habitual, varios internautas interpretaron algunos mensajes como una posible indirecta a Sheila Gándara.

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¿Por qué dicen que Juanda Caribe habría lanzado indirecta a Sheila Gándara?

A través de sus redes sociales, Juanda Caribe anunció que Mamá Dora ya cuenta con perfiles propios en plataformas digitales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una conversación que compartió con el personaje, quien durante el reality siempre fue presentado como una figura independiente, aunque era interpretado por el creador de contenido.

Juanda Caribe interpretó su personaje en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En las capturas difundidas por Juanda, se observa cómo saluda a Mamá Dora y menciona los comentarios que ha recibido en redes sociales. La respuesta del personaje fue la que generó conversación entre los seguidores.

Según el intercambio publicado, Dora aseguró conocer diversos chismes y situaciones relacionadas con personas que han hablado de Juanda Caribe. Además, señaló que tendría información que aún no habría salido a la luz y que contaría algunas verdades.

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Ante esas afirmaciones, Juanda le pidió que evitara generar conflictos. No obstante, el personaje respondió que no tenía temor de hablar y que próximamente podría aclarar ciertos temas.

La publicación fue ampliamente comentada por los internautas, quienes rápidamente relacionaron el contenido con las declaraciones que Sheila Gándara ha compartido durante los últimos meses en sus redes sociales.

Por esa razón, algunos seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Mamá Dora o Juanda Caribe se refieran a su expareja en futuras publicaciones.

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe tras la ruptura?

Desde que terminó su relación con Juanda Caribe, Sheila ha preferido pronunciarse principalmente a través de redes sociales y mensajes que muchos usuarios han interpretado como indirectas.

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Durante la participación de Juanda en La casa de los famosos Colombia, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de el creador de contenido. Frente a estas versiones, ella respondió públicamente y confirmó el fin de la relación.

Con el paso de las semanas, Gándara continuó compartiendo reflexiones en TikTok que muchos seguidores interpretaron como mensajes dirigidos a su expareja. Una de ellashacía referencia a que las experiencias difíciles del pasado no justifican ciertos comportamientos de ahora.

Recientemente, sus publicaciones han seguido recibiendo respaldo de parte de sus seguidores, quienes consideran que varias de sus reflexiones estarían relacionadas con lo ocurrido tras la ruptura.

Sin embargo, hasta el momento, Sheila Gándara no se ha pronunciado directamente sobre la conversación compartida por Juanda Caribe o lo sucedido con él.