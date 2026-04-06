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Maluma paraliza las redes tras mostrar a su hija por primera vez a sus dos años

Maluma causó revuelo en redes sociales al dejar ver por primera vez la cara de su hija, tras dos años de su nacimiento.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Maluma paralizó las redes con inéditas imágenes de su hija
Maluma conmociona las redes al mostrar por primera vez el rostro de su hija. (AFP/ VALERIE MACON -Freepik)

En horas de la tarde de este jueves 4 de junio, el cantante paisa Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, publicó en sus redes sociales varias fotos con su hija París causando revuelo por dejarle ver su rostro.

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El artista que ha sonado tanto últimamente debido al lanzamiento de su nuevo álbum musical, dio de qué hablar en su presentación en los América Music Awards 2026, pues representó bien al país al cantar en español y al ritmo latino, frente a cientos de artistas internacionales.

Así mismo, una de las razones por las que el antioqueño no pasa de moda, además de su música, es por su belleza, ya que, para muchos colombianos, él es el hombre más guapo del país y ha roto corazones tras anunciar que su esposa, Susana Gómez, está esperando a su segundo hijo.

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De hecho, con su última publicación, sorprendió al dejar ver a su hija mayor, París, quien en marzo pasado cumplió dos años y hasta ahora reveló cómo es su carita.

¿Cuál es la publicación de Maluma en la que deja ver por primera vez la cara de su hija?

El 9 de marzo de 2024, nació París Londoño Gómez, la hija mayor de Maluma y desde su llegada al mundo, el artista ha estado protegiendo su privacidad, más con toda la exposición que tiene el artista a nivel internacional.

Maluma emocionó a sus fans al presumir a su hija.
Maluma paralizó las redes con inéditas imágenes de su hija. (AFP/ Giorgio Viera)

Sin embargo, en la tarde de este jueves, conmocionó las plataformas digitales al dejar ver a su hija en la primera foto del carrusel que hizo público en su cuenta oficial de Instagram, lo que causó reacciones, ya que por primera vez la deja ver de frente.

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¿Cómo es la foto que publicó Maluma de su hija?

La imagen causa reacciones no solo porque Maluma dejó ver la cara de su hija, sino que, París lo está peinando y se ve que él tiene una moña, que al parecer le habría hecho ella.

Maluma conmociona las redes al mostrar por primera vez el rostro de su hija
Maluma emocionó a sus fans al presumir a su hija. (AFP/ Tommaso Boddi)

Así mismo, se ve que la menor es rubia o color de cabello castaño claro, heredando el tono de pelo de su madre y puede notarse un parecido en el rostro de Susana.

De hecho, Gómez también sale en el post, viéndose brillante en su nuevo embarazo.

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