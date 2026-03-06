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Hija de Karina García reapareció en redes luego de que Altafulla anunciara que será padre

Isabella Vargas volvió a aparecer en sus redes sociales y explicó el motivo de su ausencia tras varios días sin actividad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hija de Karina García reapareció en redes luego de que Altafulla anunciara que será padre
Hija de Karina García reapareció en redes luego de que Altafulla anunciara que será padre (Foto Canal RCN)

El anuncio de que Altafulla supuestamente se convertirá en padre continúa generando conversación en redes sociales.

Mientras los seguidores siguen atentos a las reacciones de las personas cercanas al cantante, otra de las figuras que llamó la atención fue Isabella Vargas, la hija de Karina García.

Cabe recordar que durante la relación entre Karina y Altafulla, el cantante compartió varios momentos con la familia de la creadora de contenido y logró construir una buena relación con sus hijos, entre ellos Isabella.

Por eso, muchos seguidores estaban pendientes de cualquier publicación relacionada con el tema.

Hija de Karina García reapareció en redes y reveló el difícil momento que atravesó tras el anuncio de Altafulla
Hija de Karina García reapareció en redes y reveló el difícil momento que atravesó tras el anuncio de Altafulla (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Isabella Vargas en sus redes sociales?

A través de sus historias, Isabella Vargas explicó que había estado alejada de las redes sociales durante varios días debido a problemas de salud.

La joven contó que estuvo enferma y que pasó noches complicadas debido a una fuerte tos, malestar estomacal y hasta vómito.

Según relató, los síntomas fueron tan intensos que incluso tuvo que ausentarse de algunas de sus actividades habituales, entre ellas las clases y el gimnasio.

Posteriormente, Isabella comentó que decidió salir de casa para tomar aire, distraerse un poco y cambiar de ambiente después de varios días sintiéndose mal.

Más tarde también compartió un video de su hermano Valentino durante una práctica de fútbol. En las imágenes se observa al menor sufrir una caída durante el entrenamiento, aunque Isabella aclaró que no pasó a mayores y que se encontraba bien.

¿Cómo anunció Altafulla que será papá?

La conversación en redes continúa girando alrededor de la publicación que compartió Altafulla en sus perfiles oficiales.

El cantante publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a una mujer con un embarazo visiblemente avanzado. Además, mostró globos de color rosado y azul, lo que muchos interpretaron como una revelación de género.

También compartió una imagen sosteniendo una prueba de embarazo positiva.

“El tiempo de Dios es perfecto, ya casi 3”, escribió Altafulla.

Desde entonces, miles de usuarios han debatido sobre el significado de la publicación. Mientras algunos consideran que se trata de la confirmación de que el cantante se convertirá en padre, otros creen que podría tratarse de una estrategia promocional relacionada con un próximo lanzamiento musical.

Por ahora, Altafulla no ha revelado más detalles, por lo que la incertidumbre y las especulaciones continúan creciendo en redes sociales.

Altafulla anunció que será papá
Altafulla anunció que se convertirá en papá en sus redes sociales (Foto Canal RCN)
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