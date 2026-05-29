Maluma se quebró en llanto al recordar a Yeison Jiménez: “parece mentira” | VIDEO

La partida de Yeison Jiménez continúa generando conmoción entre seguidores, amigos y artistas del medio musical.

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Con el paso de los meses, varias figuras del entretenimiento han seguido recordando al cantante con emotivos mensajes, entre ellos Maluma, quien habló recientemente sobre el vínculo que alcanzó a construir con el artista.

En medio de la gira de medios por el lanzamiento de su nuevo álbum, Maluma se mostró visiblemente afectado al recordar a Yeison y confesó que todavía le cuesta hablar del tema.

El cantante paisa aseguró que, aunque llevaban años conociéndose dentro de la industria, solo en los últimos meses habían logrado compartir más tiempo y fortalecer una amistad mucho más cercana.

Maluma habló del dolor que siente tras la partida de Yeison Jiménez (Foto VALERIE MACON / AFP) (Foto Rodrigo Varela/ AFP)

¿Qué dijo Maluma sobre Yeison Jiménez?

Durante la entrevista, Maluma confesó que la muerte de Yeison Jiménez todavía le produce mucha tristeza y que siente un gran vacío por su partida.

El artista explicó que en los últimos meses habían desarrollado una relación más cercana y que alcanzaron a compartir momentos importantes tanto personales como musicales.

“Todavía me da mucha tristeza, porque a pesar que tuvimos poco tiempo hablando seguido [...] Tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos”, expresó Maluma mientras hablaba del cantante.

Asimismo, aseguró que hablar de Yeison sigue siendo un tema difícil y emocional para él. El intérprete también reflexionó sobre lo rápido que pasa la vida y aseguró que pensar en el artista todavía le genera mucho sentimiento.

“Hablar de ese man es muy fuerte [...] Hace mucha falta [...] Es que la vida se va volando y piensa uno en ese m4r1c4 y parece mentira”, agregó Maluma

Maluma también destacó la admiración mutua que existía entre ambos. Según contó, Yeison lo admiraba desde hace tiempo, pero él también sentía un profundo respeto por el artista y por la persona que era fuera de los escenarios.

Incluso confesó que una de las cosas que más lamenta es no haber construido esa amistad mucho antes.

“Yo me perdí muchos años de conocer al man [...] Lo conocí por muy poco tiempo y hoy digo: ¿por qué no lo conocí antes?”, agregó.

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¿Maluma y Yeison Jiménez alcanzaron a grabar música juntos?

Durante la conversación, Maluma también recordó la colaboración musical que realizaron juntos.

Aunque la canción fue lanzada después del fallecimiento de Yeison Jiménez, el cantante explicó que el tema ya había sido grabado tiempo antes.

Según reveló, ambos alcanzaron a trabajar juntos aproximadamente un mes antes de la muerte del artista.

Maluma describió el proceso de grabación como una experiencia muy bonita y aseguró que el público recibió la canción con mucho cariño y emoción.

Además, resaltó que el proyecto quedó como un recuerdo especial de la amistad que lograron construir en los últimos meses.