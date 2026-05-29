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Mariana Zapata se pronunció tras su reencuentro con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata reveló nuevos detalles sobre su reencuentro con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata se pronunció tras su reencuentro con Juanda Caribe
Mariana Zapata habló de su reencuentro con Juanda Caribe / (Foto de Canal RCN)

Mariana Zapata volvió a aparecer en La casa de los famosos Colombia en la recta final del reality. Sus declaraciones tras reencontrarse con Juanda Caribe dieron de qué hablar entre los seguidores del programa.

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Mariana Zapata reveló nuevos detalles sobre su reencuentro con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.¿Por qué Mariana Zapata volvió a La casa de los famosos Colombia?

En la etapa final de La casa de los famosos Colombia, la producción decidió traer nuevamente a varios participantes que ya habían sido eliminados. El objetivo era que cada uno acompañara a uno de los finalistas como jefe de campaña y ayudara a fortalecer estrategias dentro y fuera de la competencia.

Mariana Zapata regresó para apoyar a Juanda Caribe durante los últimos días del programa. Según se vio en el reality, los exparticipantes tuvieron tareas relacionadas con acompañamiento, dinámicas y apoyo en redes sociales para impulsar a sus favoritos antes de la final.

¿Por qué Mariana Zapata volvió a La casa de los famosos Colombia?
Mariana Zapata volvió a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Junto a ella también volvieron otros exintegrantes del formato para respaldar a finalistas como Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Valentino Lázaro. Esta dinámica hizo parte de las actividades previas al cierre de la temporada y generó reacciones entre los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Mariana Zapata tras su reencuentro con Juanda Caribe?

Luego de su salida nuevamente del reality, Mariana Zapata compartió un mensaje en el que habló sobre la experiencia de trabajar junto a Juanda Caribe en esta etapa definitiva.

La creadora de contenido aseguró que quedó satisfecha con el trabajo realizado como jefe de campaña. Además, afirmó que Juanda Caribe también quedó feliz con el apoyo que ella le brindó durante esos días.

“Sentí que cumplí mi objetivo”, expresó.

También comentó que nunca había tenido un rol similar dentro de una competencia y que fue una experiencia que implicó responsabilidad. Así mismo, agradeció a las personas que le enviaron mensajes de apoyo y destacó el respaldo recibido.

Las palabras de Mariana generaron comentarios en redes sociales, especialmente entre quienes siguieron de cerca el apoyo que mostró junto a Juanda Caribe dentro del programa.

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¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia?

La final de La casa de los famosos Colombia se realizará este viernes, 29 de mayo de 2025 a las 8:00 p.m. Podrá verse a través de Canal RCN y su aplicación oficial.

Durante las últimas horas previas al cierre de la temporada, los seguidores del reality continúan mostrando apoyo a su participante favorito a través de lacasadelosfamososcolombia.com

Recordemos que Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada y Tebi Bernal son los participantes que compiten por los $400'000.000 de pesos.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026?
Finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)
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