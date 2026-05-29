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Exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia recibió importante reconocimiento en su tierra natal

Exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia fue distinguida con un reconocimiento que celebró su aporte cultural.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Exparticipante de MasterChef recibió importante reconocimiento.
Exparticipante de MasterChef recibió importante reconocimiento. (Foto: Canal RCN)

Paola Rey emocionó al mostrar el importante reconocimiento que recibió en su tierra natal.

Paola Rey es reconocida en Santander.
Paola Rey es reconocida en Santander. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué reconocimiento recibió Paola Rey?

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz y ganadora de MasterChef Celebrity compartió una serie de fotografías en las que se le ve recibiendo un galardón de las autoridades de Santander, quienes le entregaron la llave de la ciudad y un diploma como persona honorífica.

En las imágenes aparece junto a otras personalidades del entretenimiento colombiano, presumiendo con orgullo el homenaje que la vincula directamente con sus raíces en San Gil.

Estos reconocimientos suelen otorgarse a figuras que han dejado huella en distintos ámbitos, no necesariamente en las artes escénicas, sino en cualquier espacio donde se destaque el talento y la representación de la región.

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¿En qué producciones de RCN ha participado Paola Rey?

En el caso de Paola, su trayectoria en televisión la han convertido en un referente que lleva el nombre de Santander a lo más alto.

La actriz ha demostrado versatilidad en la pantalla con producciones que marcaron época, como “Las detectivas y el Víctor”, donde compartió protagonismo con Gregorio Pernía en 2009.

El éxito fue tal que RCN decidió lanzar un spin-off titulado “El man es Germán”, que también conquistó a la audiencia nacional.

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Más adelante, Paola participó en “Pobres ricos”, una comedia dramática que le permitió explorar nuevas facetas de su talento.

Allí compartió set con reconocidos actores como Juan Pablo Raba, Antonio Sanint, Constanza Duque y Gustavo Angarita, consolidando su lugar en la industria televisiva.

Estos proyectos, sumados a su triunfo en MasterChef Celebrity, la han convertido en una figura polifacética.

“Nunca imaginé sentir algo tan bonito como recibir la llave de la casa de Santander, la tierra donde nací. Este reconocimiento significa muchísimo para mí, porque viene de mi gente, de mis raíces y de un departamento que me enseñó a trabajar con carácter, disciplina y amor por lo que hago”, escribió Paola Rey en su publicación.

La publicación de Paola Rey rápidamente generó comentarios de admiración y orgullo.

Sus seguidores destacaron la importancia de que una artista reciba un reconocimiento de tal magnitud.

La actriz reafirmó su vínculo con Santander y deja claro que su legado continúa creciendo y la posiciona como una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento colombiano.

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