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Alexa Torrex rompió el silencio y defendió a Alejandro Estrada en sus redes: "lo estuve apoyando"

Alexa Torrex se pronunció en redes y habló de las críticas que recibió tras su reencuentro con Alejandro Estrada.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex rompió el silencio y habló de Alejandro Estrada
Alexa Torrex habló de su reencuentro con Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

Alexa Torrex volvió a pronunciarse en redes sociales luego de su visita a La casa de los famosos Colombia, donde participó como jefe de campaña de Alejandro Estrada.

Sus declaraciones llegaron después de varios comentarios de internautas que cuestionaron su comportamiento dentro del reality.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Alejandro Estrada tras las críticas?

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex apareció en sus redes sociales para responder a quienes afirmaron que durante su visita estuvo más enfocada en Tebi Bernal que en Alejandro Estrada, a quien debía respaldar como jefe de campaña.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Alejandro Estrada tras las críticas?
Alexa Torrex habló sobre Alejandro Estrada en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Alexa aseguró que siempre ha apoyado a Alejandro y explicó que necesitaba hablar con él porque es una persona importante en su vida. Además, afirmó que él también le demostró que estuvo pendiente de ella mientras permanecía dentro del programa.

Por otra parte dejó claro prefería asumir las críticas antes que afectar la imagen de Alejandro dentro de la competencia.

“Recuerden gente, necesito que me ayuden a lo siguiente: que todo el h4t3 me caiga a mí solita”, expresó Alexa.

La creadora de contenido también pidió a sus seguidores no desconcentrarse del objetivo principal y continuar votando por Alejandro Estrada en la recta final del reality.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre las críticas que recibió tras La casa de los famosos Colombia?

Frente a esos comentarios, Alexa señaló que disfrutó cada momento dentro de la casa y que aprovechó la oportunidad para hablar, bailar y compartir con varios participantes. Sin embargo, insistió en que nunca dejó de apoyar a Alejandro.

Otro de los temas que mencionó Alexa Torrex fue el relacionado con el dinero. Durante su transmisión, aseguró que si Alejandro Estrada llega a ganar el reality, ella no recibiría parte del premio.

Según explicó, para ella lo más importante fue actuar desde el cariño y el apoyo sincero. Incluso comentó que estaba dispuesta a entrar al programa sin recibir pago, porque considera que hizo las cosas desde el corazón.

Sus declaraciones llamaron la atención entre los seguidores que están atentos a la final de La casa de los famosos Colombia, la cual será este 29 de mayo a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su aplicación oficial.

Los televidentes podrán elegir su finalista favorito entre Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Alejandro Estrada. Las votaciones se encuentras abiertas en lacasadelosfamososcolombia.com

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