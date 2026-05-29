Sofía Jaramillo se pronunció sobre el acuerdo de Tebi Bernal y Alejandro Estrada

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de La casa de los famosos Colombia y eso ha tenido con mucha expectativa a los finalistas, quienes en sus últimos días en la competencia convivieron con exparticipantes.

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Sin duda, esta semana final cargó de energía, pero también de intensas emociones a Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, pues ni en los últimos días se salvaron de verse en medio de discusiones y un ambiente incómodo.

Precisamente, entre Tebi y Alejandro hubo una diferencia, ya que Alexa Torrex decidió aceptar ser la jefe de campaña del actor y no del hombre que le gusta, lo que generó controversia y un ambiente hostil de parte del deportista, quien le hizo el reclamo por su decisión.

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Sin embargo, con el paso de los días, arreglaron su diferencia y se disculparon, pero quedaron en un acuerdo que generó un gran revuelo en redes y es lo que tiene a Tebi en una polémica, a la cual, su jefe de campaña, Sofía Jaramillo, reaccionó.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo al salir de La casa de los famosos y ver las críticas en contra de Tebi Bernal?

Sofía Jaramillo estuvo desde el lunes 25, hasta la noche del jueves en La casa de los famosos Colombia, pues fue una de las jefes de campaña y al volver a salir de la competencia, rompió el silencio sobre Tebi Bernal.

Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre el acuerdo entre Tebi y Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Dijo la modelo caleña que, al regresar a su casa en la madrugada, notó que tiene muchos mensajes y no sabe si son negativos, por los que prefiere no abrirlos, ya que conoce la situación del deportista y eso la “tiene bajoneada”.

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Dicho esto, estaría haciendo referencia a que Tebi está siendo criticado por le acuerdo con el que llegó Tebi con Alejandro, sobre el premio.

¿Cuál es el acuerdo entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada?

El acuerdo entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

La polémica en redes sociales se debe a que Tebi Bernal, cuando se arregló con Alejandro Estrada, quedaron en que, si el actor gana, reparte su premio con él.

Por eso mismo, se formó el revuelo, porque los internautas dicen que el ganador solo es uno y que, además, los votos del deportista no le sumarían mucho a Alejo, en caso de que llegue a ganar.