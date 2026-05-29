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Alexa Torrex respondió a críticas tras ser jefe de campaña de Alejandro Estrada: "No necesito nada"

Alexa Torrex se pronunció tras ser jefe de campaña de Alejandro Estrada en La casa de los famosos: "No le tengo miedo a la funa".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alexa Torrex se pronunció tras salir de La casa de los famosos
Alexa Torrex se defendió ante las críticas tras salir de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex decidió responder a la ola de comentarios que ha recibido tras ser jefe de campaña de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su campaña a Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos Colombia 3?

El rol de Alexa Torrex como jefe de campaña de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia dividió opiniones en redes sociales.

Para muchos internautas la cantante olvidó su foco central como jefe de campaña de Alejandro Estrada por su gusto por Tebi Bernal. Algo que no gustó a los seguidores del actor fue que ella apoyara la idea de Alejandro darle parte del hipotético premio a Tebi.

Alexa tras salir de la casa estudio y recuperar su celular se enteró de lo que estaba pasando en el exterior y por eso decidió pronunciarse de inmediato.

Ya me enteré de todo lo que está pasando, no le tengo miedo a la funa, la funa me tiene miedo a mí.

Alexa Torrex. Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex respondió a las críticas tras ser jefe de campaña de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

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¿Cómo respondió Alexa Torrex a las críticas por su rol como jefe de campaña de Alejandro Estrada?

Alexa Torrex se tomó de buena manera la ola de críticas que ha recibido en redes sociales y aseguró que no le tenía miedo a la 'funa'.

Asimismo, dejó claro que su única intención y misión fue aportar a que Alejandro Estrada lograra convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa fue directa al asegurar que Alejo no sabía lo que estaba pasando en el exterior desde hace más de cuatro meses.

Él no sabe lo que está pasando, si yo entré y no les gustó eso ya es problema mío.

Frente al tema de repartir el premio con Tebi Bernal, la cantante aseguró que eso era solo decisión de Alejandro Estrada cuando saliera.

Qué Alejo se lo gane y cuando salga que haga lo que tenga que hacer.

Frente a ella y sus intenciones, dejó claro que, no le interesa ningún reconocimiento monetario y que solo quiere la amistad de Alejandro Estrada.

No necesito nada más que la amistad, me quedo con eso. Qué haga lo que que tenga que hacer, yo ya salí, mi juego ya acabó.

La cantante dejó claro que, su sueño siempre fue estar en La casa de los famosos Colombia y que hasta iba a entrar gratis: "Se acuerdan que yo iba a entrar gratis a la casa de los famosos, plata de qué?".

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