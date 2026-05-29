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Yuli Ruiz se mostró arrepentida con Alejandro Estrada en La casa de los famosos: "no te hice caso"

Yuli Ruiz recordó su historia con Alejandro Estrada y le manifestó su apoyo para la final de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yuli Ruiz se mostró arrepentida con Alejandro Estrada
Yuli Ruiz le expresó su apoyo a Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue dejando momentos que generan conversación entre los seguidores del reality. Esta vez, Yuli Ruiz y Alejandro Estrada protagonizaron una escena que no pasó desapercibida.

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¿Por qué Yuli Ruiz volvió a La casa de los famosos Colombia?

En la etapa final de La casa de los famosos Colombia, los exparticipantes eliminados regresaron nuevamente a la competencia. El ingreso no se dio de forma individual, sino colectiva, lo que cambió el ambiente dentro de la casa.

Los antiguos participantes volvieron con el objetivo de apoyar a los concursantes que continúan en competencia. Además de acompañarlos, también buscan ayudarlos a fortalecer sus estrategias antes de la final y motivar a sus seguidores para las votaciones.

¿Por qué Yuli Ruiz volvió a La casa de los famosos Colombia?
Yuli Ruiz visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La dinámica generó diferentes reacciones entre los participantes y los televidentes, pues varios de los exparticipantes tenían situaciones pendientes con algunos de los finalistas. Por eso, cada encuentro dentro de la casa ha sido comentado ampliamente en redes sociales.

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¿Qué le dijo Yuli Ruiz a Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el posicionamiento final del reality. En esta ocasión, la actividad se realizó de manera positiva, permitiendo que los participantes expresaran lo que pensaban sobre sus compañeros.

Durante el espacio, Yuli Ruiz decidió posicionarse frente a Alejandro Estrada y aseguró que quería verlo como ganador de La casa de los famosos Colombia. Además, reconoció aspectos de su participación dentro del programa.

“Te admiro, eres demasiado estratega. Te felicito. No te escuché, no te hice caso, es válido; pero tienes todo mi apoyo”, expresó.

También afirmó que prefería dejar atrás las diferencias que tuvieron anteriormente y quedarse con los aspectos positivos de su convivencia dentro de la competencia. Según dijo, Alejandro es uno de los participantes que merece llegar hasta el final del programa.

Después de sus palabras, ambos se abrazaron en medio de la dinámica, situación que rápidamente fue comentada por los internautas en plataformas digitales.

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¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia?

La gran final de La casa de los famosos Colombia se realiza hoy viernes 29 de mayo de 2026. La transmisión en vivo inicia a las 8:00 p. m. a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

En esta ocasión, la final quedó conformada únicamente por hombres, algo que sucede por primera vez en la versión colombiana del reality. Los finalistas que buscan quedarse con el premio son Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Además del reconocimiento del público, el ganador recibirá $400 millones de pesos. Mientras avanzan las últimas horas de votación, los seguidores continúan atentos a cada momento dentro de la casa.

¿Quién crees que ganará La casa de los famosos Colombia? Vota por tu participante favorito en lacasadelosfamososcolombia.com

Finalistas de La casa de los famosos Colombia 3.
Finalistas de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN).
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