En las últimas horas, el mundo del periodismo colombiano se ha vestido de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido periodista colombiano que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo por parte de varios de sus colegas y reconocidas celebridades colombianas que lo han despedido con sentidas palabras en las distintas plataformas digitales desde que se anuncio la noticia de su muerte.

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¿Quién fue el reconocido periodista colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Edgar Buitrago Rico se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un intachable periodista, principalmente conocido en el Valle del Cauca, sino que también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el doloroso fallecimiento de Edgar Buitrago Rico. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte del Alcaldi de Cali Alejandro Eder, quien reveló la noticia a través de un comunicado oficial compartido a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que expresó las siguientes palabras:

“Lamento profundamente el fallecimiento de Edgar Buitrago, director de El Diario La Razón. Hoy despedimos a un hombre que dedicó su vida al periodismo con compromiso, rigor y vocación de servicio. Edgar deja una huella imborrable en los medios de comunicación y en las comunidades a las que acompañó y visibilizó a través de su trabajo. A sus familiares, amigos, colegas y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias en este difícil momento”, expresó Alejandro Eder en su cuenta oficial de X.

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Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud cuál fue la causa de la muerte del recordado periodista Edgar Buitrago, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento lo han recordado con sentido cariño.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el periodista Edgar Buitrago a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

¿Cuál fue el importante legado que dejó Edgar Buitrago Rico a lo largo de su carrera? | Foto: Freepik

Es clave mencionar que Edgar Buitrago dejó un importante legado a lo largo de su carrera al demostrar su gran talento en el campo del periodismo, pues, tuvo la oportunidad de trabajar en la radio y prensa regional en el Valle del Cauca.

Así también, estuvo al frente de importantes frentes políticos en su carrera profesional y, también, fue el director del periódico ‘La Razón’.