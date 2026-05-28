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¿Cuánto se debe caminar al día para bajar de peso? Estos son los pasos recomendados

Caminar cierta cantidad de pasos al día puede ayudar a bajar de peso y mejorar la salud. ¡Conoce aquí cuántos debes hacer!

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud
La cantidad de pasos que se recomienda caminar al día para bajar de peso. (Foto: Freepik)

Las personas a diario buscan alternativas sencillas para mejorar su salud y bajar de peso. Caminar se ha convertido en una de las actividades más recomendadas por su facilidad la cual no requiere de esfuerzo ni equipos especializados ni rutinas.

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¿Cuántos pasos se recomienda caminar al día para mejorar la salud y bajar de peso?

Con el paso del tiempo, esta práctica también se ha popularizado en redes sociales, donde cientos de usuarios comparten sus avances físicos y cuentan cómo incluir caminatas en su rutina diaria les ayudó a mejorar sus hábitos.

Aunque no existe una cifra exacta que funcione igual para todas las personas, varios coinciden en que la constancia y el movimiento diario pueden marcar una diferencia importante cuando el objetivo es perder peso y mantenerse activo.

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Durante años se popularizó la idea de caminar 10 mil pasos diarios. Sin embargo, actualmente muchas personas comienzan con metas más pequeñas dependiendo de su condición física, estilo de vida y tiempo disponible.

Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud
La cantidad de pasos que se recomienda caminar al día para bajar de peso. (Foto: Freepik)

Algunas personas optan por iniciar con caminatas de 5 mil o 6 mil pasos al día y, poco a poco, aumentar el tiempo y la intensidad de la actividad física.

Además de ayudar con la pérdida de peso, caminar también puede aportar beneficios relacionados con la circulación, la resistencia física y el bienestar general.

¿Qué factores influyen al caminar para bajar de peso?

Otro aspecto importante es mantener una rutina constante. Muchas personas prefieren dividir sus caminatas en diferentes momentos del día, ya sea en la mañana, después del almuerzo o durante la noche.

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También se recomienda acompañar esta actividad con buena hidratación, alimentación balanceada y hábitos saludables para obtener mejores resultados con el paso del tiempo.

Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud
La cantidad de pasos que se recomienda caminar al día para bajar de peso. (Foto: Freepik)

La velocidad, el tiempo de caminata y la frecuencia semanal suelen influir en los cambios físicos que puede experimentar cada persona.

Por ejemplo, algunas personas realizan caminatas suaves, mientras otras prefieren aumentar el ritmo o combinar esta actividad con ejercicios adicionales.

También influye el estilo de vida de cada persona, ya que quienes pasan muchas horas sentados suelen buscar alternativas para mantenerse en movimiento durante el día.

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