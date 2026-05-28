Sheila Gándara causó revuelo con anuncio de fotos previo a la final de La casa de los famosos

Sheila Gándara volvió a captar la atención luego de realizar un anuncio relacionado con unas imágenes que, según aseguró, mostrará próximamente, noticias que causó revuelo en redes.

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¿Qué cambios físicos ha mostrado Sheila Gándara en redes sociales?

La influenciadora y expareja de Juanda Caribe quien ha estado en medio de la conversación luego de la polémica que se generó con el participante de La casa de los famosos Colombia.

Especialmente tras la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata dentro del reality que ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores.

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Durante los últimos días, Sheila Gándara ha compartido varios detalles relacionados con algunos cambios físicos y procedimientos estéticos que decidió realizarse recientemente.

Sheila Gándara mostró cómo se prepara para una importante sesión de fotos. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido ha utilizado sus redes sociales para mostrar parte de este proceso, Sheila confirmó que se sometió a un procedimiento estético en el que decidió realizarse un aumento de pecho y una liposucción.

Además, también contó en sus historias de Instagram que próximamente comenzará un tratamiento relacionado con el diseño de sonrisa.

¿Qué anunció Sheila Gándara sobre las fotos que compartirá?

Luego de compartir detalles sobre sus procedimientos estéticos, Sheila Gándara sorprendió nuevamente al revelar que estaba preparándose para una sesión de fotos que calificó como “muy espectacular”.

A través de varias historias de Instagram, la influenciadora mostró que se encontraba en un salón de belleza mientras arreglaban su cabello y realizaban otros retoques relacionados con su preparación para la sesión fotográfica.

“Vine a hacerme el cabello y las uñas porque tengo una sesión de fotos muy espectacular esta tarde”, expresó Sheila Gándara.

Sheila Gándara mostró cómo se prepara para una importante sesión de fotos. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, también aseguró que las imágenes que le tomarán serán del agrado de sus seguidores.

“Yo sé que las van a amar”, comentó la creadora de contenido en sus redes sociales.

Sin duda, los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar, quienes han estado relacionando cada movimiento de Sheila Gándara con la salida de Juanda Caribe del programa y lo que pasará luego entre ellos luego de esto.

Como bien se conoce, la final de La casa de los famosos Colombia que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo por el Canal RCN.