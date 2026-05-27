En las últimas horas, el mundo de la comedia colombiana se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un famoso humorista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas quienes lo siguieron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, porque demostró tener un gran talento en el campo de la comedia.

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¿Quién fue el reconocido comediante que falleció en las últimas horas?

El nombre de William Hernando Jerez Medina, más conocido como mimo Garo, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un destacado artista, quien adquirió gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el comediante? | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte del medio ‘Vanguardia’, el obituario los Olivos y también, por parte de la Alcaldía Municipal de Málaga, Santander, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Hoy Málaga despide a un artista que convirtió el silencio en emoción y las calles en escenario. William Jerez Medina, nuestro querido “Mimo Garo”, deja una huella imborrable en el corazón de toda la región. Su talento, humildad y pasión por regalar sonrisas permanecerán vivos en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de verlo brillar”, expresó la Alcaldía de Málaga, Santander.

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Aunque por el momento no se ha confirmado la causa de la muerta del recordado artista, varios internautas lo han recordado con sentido cariño, en especial, por dejar un importante legado.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el mimo Garo a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Así se confirmó el desafortunado fallecimiento del comediante. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que el comediante y artista callejero, adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria no solo por demostrar su gran habilidad en el campo de la comedia, sino que también, por interpretar un personaje que tanto lo caracterizó durante años.

Así también, varios internautas y seguidores lo han recordado con sentido cariño, en especial, por dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la que demostró su gran talento en el campo de la comedia, en especial, por su personaje de mimo Garo.