Paola Jara sorprendió con cambio en su rostro: así quedó tras el retoque

La cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus seguidores tras dejar ver un cambio en su rostro que rápidamente generó comentarios en redes sociales. La artista apareció con una apariencia diferente en una reciente publicación y despertó curiosidad entre sus fanáticos por el resultado final.

Artículos relacionados Viral Mamá del piloto fallecido en accidente de Yeison Jiménez hizo grave denuncia

¿Cuál fue el cambio que Paola Jara se hizo en el rostro?

Durante la tarde de este miércoles 27 de mayo, Paola Jara reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores el procedimiento estético que se estaba realizando en el rostro con el fin de mantener una apariencia más armónica, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

Así quedó Paola Jara luego del retoque de cejas que mostró en redes. (Foto Canal RCN).

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la cantante apareció acostada en una camilla mientras una especialista trabajaba en sus cejas para darles una apariencia natural.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra sufrió inesperada pérdida en el río Magdalena: hombres se lanzaron al agua para ayudarlo

Según explicó la artista, suele realizarse este procedimiento cada cierto tiempo para conservar su forma y grosor natural.

“Los que me conocen saben que yo soy súper cansona para las cejas, porque me gustan las cejas muy naturales, me gustan gruesas; yo soy de ceja gruesa, entonces a mí me gusta conservarlas así. Para los gustos los colores, siempre crean mucha controversia mis cejas, a mí me gustan así”.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra captó en video aterrador momento con hipopótamo en el río Magdalena: “se vino”

Aunque el cambio, según Paola Jara, suele generar opiniones divididas entre los usuarios en redes sociales, la cantante dejó claro que se siente cómoda con el estilo de sus cejas y que prefiere mantener una apariencia acorde con sus gustos personales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara al retoque de sus cejas?

De esta manera, el reciente retoque que Paola Jara se realizó en sus cejas no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales con comentarios divididos sobre su apariencia.

El cambio de cejas de Paola Jara llamó la atención de sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Mientras algunos elogiaron el resultado por lucir natural y armonioso, otros aseguraron que el cambio modificó notablemente las facciones de la cantante.

“Uy, sí se le nota el cambio, pero le quedaron bonitas”, “A mí me gustan porque se ven naturales y no tan delgadas”, “Ella siempre ha usado las cejas gruesitas, ya es parte de su estilo”, “No entiendo la polémica, si al final ella se siente feliz así”, fueron algunos de los comentarios.