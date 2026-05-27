Maleja Restrepo apareció en el ranking de las 25 colombianas más bellas; ¿cómo reaccionó Tatán Mejía?

Tatán Mejía se mostró orgulloso en redes sociales luego de que su esposa Maleja Restrepo apareciera en un listado de las 25 mujeres más lindas de Colombia.

Maleja Restrepo apareció en el ranking de las 25 colombianas más bellas. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Tatán Mejia sobre el listado de las mujeres más hermosas de Colombia?

El deportista y creador de contenido expresó que se siente feliz y privilegiado por compartir su vida con la presentadora y por tener, como él mismo dijo, una “chimba” de mamá para sus dos hijas.

En su publicación, Tatán reflexionó sobre lo que ha sido su vida y los logros que ha alcanzado.

Recordó que ha presentado realitys, ha sido finalista en competencias televisivas, ha participado en películas, ha ganado premios como mejor motociclista del país, además de ser cocinero, escritor y creador de contenido.

Con humor, se autofelicitó diciendo que ha hecho “cositas” importantes, dejando ver el orgullo que siente por su trayectoria.

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¿Quiénes están en el ranking de las colombianas más lindas?

El ranking fue realizado por “Data Of Stats” y está encabezado por Shakira, destacada como la colombiana más hermosa y completa. En la lista también figuran nombres reconocidos como:

Sofía Vergara

Paulina Vega

Carmen Villalobos

Sara Corrales

Greeicy

Melissa Martínez

Lina Tejeiro

Sara Uribe

Entre otras figuras del entretenimiento y la televisión. Como suele suceder en el mundo digital, los elogios y las críticas no se hicieron esperar.

Una parte de la audiencia aplaudió que Maleja fuera reconocida, resaltando su autenticidad y carisma, mientras otros señalaron que la lista debería estar conformada únicamente por figuras con trayectoria internacional.

Tatán, sin embargo, se mostró profundamente enamorado y orgulloso de su esposa, dejando claro que más allá de las opiniones externas, para él Maleja es la mujer más importante de su vida.

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Hasta el momento, Maleja Restrepo no ha reaccionado públicamente ni ha dado sus impresiones sobre el listado.

Sin embargo, se mantiene muy activa en Instagram, compartiendo contenido cotidiano, por lo que se espera que en algún momento se pronuncie y cuente cómo recibió este reconocimiento digital.