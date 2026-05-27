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Famoso cantante de música popular y su esposa anunciaron que esperan bebé

El reconocido cantante y amigo de Yeison Jiménez anunció el embarazo de su pareja con emotiva publicación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Majé anunció que espera bebé
Yeison Majé anunció que esperan bebé con su esposa. (Fotos Freepik)

El mundo de la música popular está celebración tras conocerse que un conocido cantante y su pareja están esperando bebé.

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El cantante que reveló que espera un hijo junto a su pareja fue el artista Yeison Majé, oriundo de Pitalito, Huila.

El artista se ha ido ganando un lugar dentro del género popular en el último año gracias a su canción "El embustero", la cual grabó en colaboración junto a Luis Alfonso y Yeison Jiménez.

Asimismo, Yeison Majé se ha hecho conocido por su historia de superación, ya que pasó de ser un vendedor ambulante de empanadas a un conocido cantante de música popular.

Sumado al gran momento que pasa el huilense en el mundo artístico ahora recibió una buena noticia en su vida personal, la espera de su segundo hijo.

¿Qué ha dicho Carolina Ramírez sobre su embarazo?
Yeison Majé anunció el embarazo de su esposa. (Foto de Freepik)

¿Cómo anunció Yeison Majé, amigo de Yeison Jiménez, el embarazo de su esposa?

Yeison Majé compartió un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en donde reveló la noticia del embarazo de su pareja y también el género de su bebé.

En las fotos compartidas por Majé se ve cómo fue el descubrimiento del género de su bebé junto a su esposa e hijo.

Según las imágenes el artista está esperando de nuevo un niño varón, algo que le generó gran emoción por su celebración.

Junto a las instantáneas, el cantante huilense les compartió a sus seguidores su felicidad por la llegada de un nuevo bebé a su familia.

Estoy muy contento familia, llega un nuevo integrante a la familia. hermosa bendición.


Como era de esperarse esta noticia ha sorprendido a los colegas y seguidores del artista, quienes han estado dejándole mensajes y reacciones de cariño a la pareja por la llegada de su nuevo hijo.

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