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Ella es Esenya Miss, la niña rusa que Shakira seleccionó para su espectáculo del mundial de fútbol

Shakira sorprendió al escoger a Esenya Miss para su show mundialista, generando emoción y expectativa en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Shakira causó revuelo al escoger niña rusa.
Shakira causó revuelo al escoger niña rusa como parte de su grupo de bailarines para el show del mundial. (Foto de Shakira: Peter Kramer/AFP) (Foto de la bailarina: Freepik)

Eseniia Mikheeva, conocida como Esenya-Miss, mostró su emoción y alegría al ser una de las escogidas por Shakira para acompañarla en el show de medio tiempo de la copa mundial de fútbol.

Shakira prepara un espectáculo histórico para el mundial de fútbol.
Shakira prepara un espectáculo histórico para el mundial de fútbol 2026. (Foto: Peter Kramer/AFP)

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La cantante barranquillera realizó una convocatoria para escoger al grupo de bailarines que la acompañarán en el espectáculo.

Shakira ya había seleccionado a un grupo de Uganda y ahora sorprende con la elección de la pequeña rusa, que causó revuelo con el video con el que se postuló.

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¿Cómo reaccionó Esenya Miss al ser escogida por Shakira para que la acompañe como bailarina en el show de medio tiempo del mundial de fútbol?

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a la madre de Eseniia enterándose de la noticia y corriendo con emoción a contarle a su hija.

La niña, incrédula, reacciona brincando de felicidad y fundiéndose en un abrazo con su madre.

Luego, comienza a bailar imitando algunos pasos de Shakira en el video de "Dai Dai", la canción oficial del mundial.

El objetivo de la convocatoria es conformar un grupo diverso que reflejara la multiculturalidad del evento deportivo más importante del planeta.

La respuesta fue masiva: miles de postulaciones llegaron desde distintos países, y entre ellas destacó la propuesta de Eseniia, que rápidamente se viralizó.

La barranquillera ha dejado claro que quiere que su show sea un homenaje a la unión de culturas y al poder de la música como lenguaje universal.

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¿Cuántas reproducciones tiene la canción oficial del mundial de fútbol desde su lanzamiento?

El video oficial de “Dai Dai” fue lanzado hace apenas cuatro días y ya supera los 28 millones de reproducciones en YouTube, confirmando el alcance global de Shakira.

El mundial comenzará el próximo 11 de junio, y la colombiana tiene por delante la ardua tarea de preparar un espectáculo que promete ser histórico. Mientras tanto, Eseniia Mikheeva ya vive un sueño.

Además, Shakira fue elegida la mujer más bella de Colombia según una encuesta realizada por Data Of Stats, resaltando que la barranquillera es considerada una mujer muy completa.

En este listado también aparecen personalidades como Sofía Vergara y Paulina Vega. Este resultado reafirma la influencia de Shakira no solo en la música, sino también en la percepción cultural y estética del país.

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