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Hermana de Tebi Bernal se pronunció tras controversia en La casa de los famosos: "no se desgasten"

Paola, hermana de Tebi Bernal, rompió el silencio y reafirmó su apoyo por el participante de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Hermana de Tebi Bernal se pronunció tras controversia
Hermana de Tebi Bernal se pronunció en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Las reacciones alrededor de La casa de los famosos Colombia no se detienen y, esta vez, una publicación de la hermana de Tebi Bernal llamó la atención de varios internautas.

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¿Qué pasó con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Cerca a la final de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal ha estado en el centro de varias conversaciones dentro y fuera del reality. Todo ocurrió luego de que expresara su molestia con Alexa Torrex.

Bernal explicó que su malestar surgió luego de una conversación relacionada con Alexa Torrex y algunos acuerdos que, según él, habían hecho. Tebi aseguró que ambos habían hablado sobre apoyarse mutuamente en caso de que alguno saliera primero de la competencia.

¿Qué pasó con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?
Tebi Bernal expresa su molestia en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Según contó, Alexa le habría prometido que, si ella era eliminada antes, se convertiría en su jefa de campaña. De la misma manera, él haría lo mismo por ella si abandonaba primero el reality. Por esa razón, afirmó que le sorprendió que volviera como Jefe de campaña de Alejandro Estrada.

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Las declaraciones provocaron reacciones en redes sociales y dividieron opiniones entre los seguidores del reality, especialmente entre quienes apoyaban el equipo “Alebi", conformado por Alexa y Tebi.

¿Qué dijo la hermana de Tebi Bernal en redes sociales?

La hermana de Tebi Bernal decidió pronunciarse públicamente a través de redes sociales luego de las polémicas que han rodeado al participante de La casa de los famosos Colombia.

Su mensaje llamó la atención de los internautas porque salió en defensa del creador de contenido y cuestionó las críticas que, según ella, ha recibido durante los últimos días.

¿Qué dijo la hermana de Tebi Bernal en redes sociales?
Tebi Bernal recibe apoyo de su familia en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

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Además, expresó que, pese a las críticas, ella y varias personas cercanas continuarán apoyándolo mientras él permanece dentro de la competencia sin conocer completamente lo que ocurre afuera.

La familiar del participante también destacó que quienes lo conocen saben qué clase de persona es y señaló que, aunque reconoce que dentro del reality se viven emociones fuertes, considera que la dignidad de su hermano “no se discute y no se negocia”.

Otro de los puntos que más generó conversación fue cuando aseguró que está dispuesta a defender a Tebi frente a quienes hablan negativamente de él. Incluso, afirmó que no le preocupa enfrentarse a las críticas y dejó claro que seguirá respaldándolo hasta el final de la competencia.

Aunque el mensaje rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del reality, la hermana de Tebi Bernal nunca mencionó nombres específicos dentro de su publicación.

Por esa razón, varios internautas comenzaron a especular sobre si sus palabras iban dirigidas a algún participante, fandom o persona relacionada con las recientes discusiones del programa.

Las interpretaciones continúan creciendo entre quienes siguen de cerca todo lo que ocurre alrededor de La casa de los famosos Colombia, especialmente ahora que el reality se acerca a su final, programada para el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN.

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