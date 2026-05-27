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Julio César Herrera, actor de Betty, la fea, reveló traumáticas experiencias que vivió en su infancia

El actor compartió un emotivo testimonio enfocado en la protección de niños y adolescentes y pidió no guardar silencio frente a este problema.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de Betty, la fea conmovió al revelar dolorosas experiencias que vivió en su infancia
Julio César Herrera, actor de Betty, la fea conmovió al revelar dolorosas experiencias que vivió en su infancia (Foto Canal RCN)

Julio César Herrera, recordado por su participación en Yo soy Betty, la fea, conmovió a cientos de personas luego de revelar públicamente que fue víctima de 4buso durante su infancia y adolescencia.

El actor compartió su testimonio durante una conferencia enfocada en la prevención del abus0 s3xual infantil y en la importancia de no guardar silencio frente a este tipo de violencia.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron mensajes de apoyo de seguidores y colegas del medio artístico.

Julio César Herrera abrió su corazón y habló de las difíciles situaciones que enfrentó de niño
Julio César Herrera abrió su corazón y habló de las difíciles situaciones que enfrentó de niño (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Julio César Herrera en su infancia?

La revelación ocurrió durante una iniciativa liderada por la Fundación Lucerito junto a la organización Cifras y Conceptos.

El evento buscaba crear conciencia sobre el 4buso s3xual infantil y motivar a las personas a actuar y denunciar este tipo de casos.

En medio de la conferencia, Julio César Herrera decidió hablar abiertamente sobre su propia experiencia.

“Yo me llamo Julio César Herrera… también fui 4bus4d0 en mi niñez y adolescencia”, expresó el actor frente a los asistentes.

El actor también invitó a las personas presentes a alzar la voz y no ser indiferentes frente a las cifras de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes.

“Quiero que griten conmigo porque creo que muchos estamos sintiendo cada una de estas palabras”, agregó.

Durante su intervención, Herrera recordó que existen cientos de miles de casos de violencia infantil y pidió mayor conciencia y acción por parte de la sociedad.

¿Qué dijo Julio César Herrera sobre su declaraciónr?

Luego de que el video de su intervención comenzara a circular en redes sociales, Julio César Herrera también compartió unas palabras en sus plataformas digitales.

El actor aseguró que escuchar experiencias y estadísticas relacionadas con otros países le hizo pensar en la importancia de trabajar desde el amor y la empatía para combatir este problema.

“Esto lo podemos cortar con mucho amor y sin juzgar”, escribió.

Las declaraciones del actor generaron una fuerte conversación en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la valentía de compartir públicamente una experiencia tan personal y dolorosa.

Julio César Herrera compartió fuerte testimonio sobre experiencias que vivió en su infancia
Julio César Herrera compartió fuerte testimonio sobre experiencias que vivió en su infancia (Foto Canal RCN)
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