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Beba lanzó explosiva opinión sobre Tebi Bernal y generó controversia en redes: ¿qué dijo?

Valerie de la Cruz, no dudó en dar su opinión al respecto, por lo que señaló a Tebi Bernal de utilizar a Alexa Torrex.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi y Beba en La casa de los famosos Colombia.
Beba lanzó comentario sobre Tebi previo a la final de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Valerie de la Cruz, quien se convirtió en la última eliminada de La casa de los famosos Colombia, recientemente causó revuelo en redes sociales, tras referirse a varios temas relacionados con lo que fue su participación en el reality de convivencia y su reciente salida del programa.

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¿Qué dijo Beba sobre los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de los temas que más capturó la atención en medio de sus declaraciones, fue la gran final de esta tercera temporada, puntualmente los cuatro finalistas, pues según lo comentó, desde su punto de vista uno de ellos no es merecedor de ese lugar.

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"Tebi para mí tuvo un juego, así como dijo de mí, que él nunca admiró mi juego, tampoco admiré el de él, no voy a decir si es respetable o no es respetable, cada quien hace lo que quiere, pero siento que se llevó por delante a Alexa", fueron las palabras de la exparticipante.

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¿Qué dijo Beba sobre Tebi Bernal tras quedar por fuera de la final de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la excompetidora barranquillera, la estrategia de Bernal fue usar a la joven cucuteña para impulsar sus votaciones y subir cada semana en su porcentaje, dejando claro que, Alexa fue quien terminó perjudicándose con esta cercanía, pues pagó los platos rotos teniendo en cuenta que resultó siendo la eliminada.

Y es que, para Beba, quien en realidad debería estar ocupando el lugar de Tebi en el anhelado top4 es precisamente Alexa, pues ella demostró ser una competidora fuerte y tener todo el apoyo para lograrlo.

Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Beba aseguró que Tebi no merecía llegar a la final. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la joven fitness, respondió a la pregunta sobre si estaría dispuesta a hacer las pases con Mariana Zapata, dejando claro que, por ahora, ve bastante lejana la idea de que se de una posible reconciliación con su excompañera, pues argumentó que la paisa está convencida de que su verdad es absoluta, por lo que prefiere mantener la distancia.

Por ahora, seguidores del formato se preparan para vivir la gran final, en una gala en donde Tebi, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Juanda Caribe se disputarán los 400 millones de pesos.

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