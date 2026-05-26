La Liendra sufrió inesperada pérdida en el río Magdalena: hombres se lanzaron al agua para ayudarlo

El creador de contenido Mauricio Gómez La Liendra continúa recorriendo las zonas en las que se encuentran distribuidos diferentes grupos de hipopótamos en Colombia para llevar a cabo la elaboración de su próximo documental.

Sin embargo, en medio del proceso ha presentado diversos inconvenientes, el más reciente de ellos la pérdida de una costosa pertenencia que espera encontrar con ayuda de personas del sector que conocen muy bien las profundidades de este lugar.

¿Cuál fue la costosa pertenencia que perdió La Liendra?

Tal y como suele hacerlo cada vez que lleva a cabo uno de sus documentales, La Liendra compartió parte del proceso para recopilar las imágenes que acompañarán esta entrega audiovisual enfocada en los hipopótamos; especia que fue creciendo rápidamente en Colombia tras ser traídos al país por Pablo Escobar hace varias décadas.

La Liendra reveló las dificultades que ha vivido grabando el documental de los hipopótamos en Colombia. (Foto de La Liendra: Canal RCN) (Foto de los mamíferos: Freepik)

El creador de contenido explicó que aunque sabe que hay zonas en las que hay hipopótamos controlados por cuidadores, quiso llevar su documental a otro nivel y explorar terrenos en donde estos animales estuvieran en completa libertad, por tal razón emprendió un viaje en lancha por el río Magdalena mientras lograba tomas desde un drone, sin imaginar que este terminaría en las profundades del lugar.

Artículos relacionados Nataly Umaña Nataly Umaña envió contundente mensaje tras ser mencionada por Alejandro Estrada

¿A quién acudió La Liendra para recuperar su drone en el río Magdalena?

Pese a que el artefacto cayó en las profundidades de este majestuoso río, La Liendra se negó a perderlo, por lo que decidió buscar a jóvenes que conocieran muy bien el sector y tuvieran experiencia nadando en el río Magdalena para que se sumergieran en sus profundidades con la esperanza de que encontrarán el aparato electrónico.

Artículos relacionados Viral Escabroso detalle sobre caso de Yulixa Toloza: habría recibido visita de un hombre antes de su muerte

"Llegaron los parceros que nos van a ayudar a recuperar el drone con la ayuda de Dios... No se puede perder. Estos panas han sido toda la vida de río, entonces se van a poner caretas y van a bajar, ojalá lo encontremos. Sería un milagro".

Hasta el momento, el creador de contenido no ha dado nuevos detalles sobre lo sucedido, por lo que se desconoce si logró recuperar su equipo profesional.