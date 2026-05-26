Maiye Torrex se fue en contra de Tebi Bernal tras reciente encuentro con Alexa: “es un conveniente”

El pasado lunes 25 de mayo, La casa de los famosos Colombia abrió sus puertas una vez más para recibir a los jefes de campaña de los cuatro finalistas. Sin embargo, un momento que debía generar emoción terminó en tensión entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, desatando reacciones divididas en redes sociales, entre ellas la de Maiye, hermana de la influenciadora.

¿Por qué el encuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal terminó en tensión en La casa de los famosos?

Luego de que Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaran que Tebi Bernal y Alejandro Estrada habían elegido como primera opción a Alexa Torrex para ser su jefe de campaña, la influenciadora tuvo que tomar una decisión en vivo sobre a quién apoyaría en la recta final de la competencia.

Maiye Torrex habló del reencuentro entre Alex Torrex y Tebi / (Fotos del Canal RCN)

Aunque aseguró tener una buena relación con ambos participantes, pues a uno lo consideraba su mejor amigo y del otro estaba enamorada, Alexa decidió acompañar a Alejandro Estrada, decisión que habría generado molestia en Tebi Bernal.

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Cuando ambos se encontraron frente a frente, Bernal le expresó a Alexa que no quería continuar a su lado y le devolvió una cadena que ella le había regalado, dando por cerrado su ciclo juntos.

El momento desató todo tipo de reacciones en redes sociales: mientras algunos calificaron la actitud de Tebi como una muestra de envidia y conveniencia tras no ser elegido, otros defendieron su postura.

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¿Cómo reaccionó Maiye Torrex, hermana de Alexa, a la actitud de Tebi Bernal?

Ahora bien, durante la tarde de este martes 26 de mayo, Maiye Torrex decidió romper el silencio para opinar sobre lo que había ocurrido entre su hermana Alexa y Tebi Bernal en las últimas horas, manifestando que ella siempre desconfió de las intenciones del actual finalista y lo calificó de “conveniente”.

Maiye Torrex cuestionó las intenciones de Tebi con Alexa tras polémica confesión (Foto Canal RCN)

Así mismo, aseguró que él era el responsable de que Alexa hubiera sido eliminada de la competencia y explicó el por qué.

"Para mi él la sacó del programa, porque como se metió con él, como estaba tan bajito de fandom, pues obviamente por 'Alebi' la gente empezó a votar por él”.

Además, expresó que su actitud no era el de un amigo o pareja incondicional.