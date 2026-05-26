Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre la eliminación de sus tatuajes de Legarda: “soltar el pasado”

Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales luego de revelar que tomó la decisión de borrarse varios de los tatuajes que ha tenido durante años, incluyendo algunos relacionados con su fallecida expareja Legarda.

La influencer compartió con sus seguidores parte del proceso que está viviendo y explicó que esta decisión no tiene únicamente un significado estético, sino también emocional y espiritual.

Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre la eliminación de sus tatuajes de Legarda (Foto Canal RCN)

¿Cuáles eran los tatuajes de Luisa Fernanda W relacionados con Legarda?

Durante su relación con Legarda, Luisa Fernanda W se realizó varios tatuajes con significados especiales relacionados con el cantante.

Uno de los más conocidos era una letra “Q” tatuada en uno de sus dedos, diseño que hacía juego con la “K” que tenía Legarda.

Según explicaron en su momento, las letras representaban “Queen” y “King”, simbolizando la conexión sentimental que tenían.

Además, la creadora de contenido también tenía tatuada la palabra “Lega” en uno de sus brazos, apodo con el que personas cercanas llamaban al artista.

Con el paso de los años, estos tatuajes se convirtieron en algunos de los más recordados por los seguidores de la pareja, especialmente tras la trágica muerte de Legarda en 2019.

Ahora, la decisión de eliminarlos generó todo tipo de reacciones entre los usuarios en redes sociales.

Mientras algunos entendieron el proceso personal de Luisa, otros se mostraron sorprendidos al verla desprenderse de símbolos tan importantes de una etapa de su vida.

Luisa Fernanda W reveló la razón detrás de quitarse los tatuajes relacionados con Legarda (Foto Canal RCN)

¿Por qué Luisa Fernanda W decidió borrarse los tatuajes?

A través de sus redes sociales, Luisa explicó que borrar sus tatuajes representa un cambio profundo en su vida y una nueva etapa personal.

“Borrarme los tatuajes va mucho más allá de la estética. No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí”, expresó.

La influencer aseguró que antes de tomar la decisión oró y pidió sabiduría para entender qué era lo mejor para ella en este momento de su vida.

Asimismo, compartió una reflexión sobre el amor propio y la importancia de soltar ciertas cosas del pasado.

“Cuanto más te amas a ti misma, más fácil será desprenderte de las cosas que no te pertenecen”, escribió.

Sus palabras rápidamente generaron debate entre seguidores, quienes interpretaron su decisión como una forma de cerrar ciclos y avanzar hacia una nueva etapa personal y emocional.