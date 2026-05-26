Desde hace varias semanas, el nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por ser uno de los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Alejandro ha acaparado la atención mediática por todos los detalles que ha vivido dentro del reality, pues, ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al ser uno de los finalistas.

Con base en esto, Tomás, el hijo de Alejandro Estrada, acaparó la atención mediática en las distintas redes sociales por todos los acontecimientos que vivió con su padre por todos los sucesos que vivieron en la competencia.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Tomás el hijo de Alejandro Estrada?

Es clave mencionar que Alejandro Estrada ha generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que ha presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Mensaje que Tomás le dejó a Alejandro Estrada en sus redes. | Foto: Canal RCN

Así también, Tomás Estrada compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 35 mil seguidores, en la que compartió un video junto a su padre, expresando las siguientes palabras:

“El amor verdadero, padre e hijo se ven, así como este video”, expresó Tomás, el hijo de Alejandro Estrada.

Con base en esta publicación, miles de internautas han presumido la incondicional que hay entre Alejandro y su hijo Tomás, quienes han tenido la oportunidad de acaparar la atención mediática por su incondicional amor.

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¿Quién es la jefa de campaña de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática es Alejandro Estrada, quien se ha ganado el cariño de sus seguidores por todos los acontecimientos que ha presentado en la competencia.

¿Cómo ha sido la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Así también, los internautas se sorprendieron en la gala del pasado 25 de mayo al ver a los jefes de campaña y una de las que más acaparó la atención mediática fue Alexa Torrex, quien le rindió su fiel apoyo a su amigo.