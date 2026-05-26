Los Jefe de campaña de los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia 3 ingresaron en la noche del 25 de mayo al reality del Canal RCN y su presencia ya ha empezado a sacar verdades a la luz.

¿Qué participante le gustaba a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 3?

Los Jefes de campaña para esta temporada son Alexa Torrez, Mariana Zapata, Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo, quienes llegaron para ayudar a su respectivo finalista a ganarse el premio mayor.

Sin embargo, su llegada a dado una nueva dinámica a la convivencia y en medio de conversaciones y dinámicas van saliendo curiosas verdades a la luz. Precisamente, Nicolás Arrieta confesó la participante que le gustó.

Nicolás Arrieta reveló que le gustaba Alexa Torrex. (Fotos: RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Alejandro Estrada y Tebi Bernal tuvieron tensa discusión en La casa de los famosos

Nicolás Arrieta reveló que le gustaba Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3

En medio de una conversación nocturna Nicolás Arrieta les confesó a sus compañeros luego de una pregunta de Valentino que, mientras estuvo en el reality se sintió atraído por nada más y nada menos que Alexa Torrex.

- ¿A ti te gustó Alexa? - Sí, eso lo admití, pero eso es información de afuera, Jefe.

En esta conversación que también participaba Alexa la hizo quedar en shock, ya que no se esperaba esa confesión de su excompañero.

Precisamente, Alexa no dudó en asociar ese gusto de Nicolás por ella con el famoso efecto encierro, sin embargo, Nicolás le aseguró que no fue ningún efecto y que en realidad sí se sintió atraído por su físico.

Cuál efecto encierro si llevaba dos días.

Arrieta aseguró que, ese gusto por Alexa fue por pocos días, ya que después de conocerla empezó a verla como una amiga y hasta como una hermana.

Un ratico, como una vez, uno dice que es bonita, pero luego la vi como una hermana.



Varios le cuestionaron a Nicolás que, en caso de haberse quedado más tiempo se hubiese metido con Alexa, pero el influenciador aseguró que no, porque tenía una relación afuera y por eso ponía límites.

Asimismo, otros confesaron sus gustos por excompañeros, uno de ellos Valentino, quien confesó que le gustó Juanse Laverde: "El efecto encierro hizo que me gustara Juanse".