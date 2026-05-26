¿Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano terminaron? Estas serían las razones detrás de los rumores

Las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones sobre una posible ruptura entre Lorena Altamirano y Fernando 'El Flaco' Solórzano luego de que la actriz compartiera varios videos donde aparecía llorando durante un concierto.

Los rumores crecieron rápidamente entre los seguidores de la pareja, quienes comenzaron a preguntarse si la relación habría llegado a su fin.

Lorena Altamirano rompió el silencio tras rumores de ruptura con El Flaco Solórzano (Foto Canal RCN)

¿Qué publicó Lorena Altamirano que desató rumores?

Lorena compartió en sus redes sociales algunos momentos del concierto de Kany García, artista de la que se declaró gran admiradora.

Sin embargo, hubo una canción en especial que terminó robándose toda la atención de sus seguidores.

La actriz publicó un video mientras cantaba “A la niña que fui”, tema que la emocionó profundamente y que incluso la hizo llorar durante el show.

Junto al clip, Lorena escribió que esa canción había sido “una curita para el corazón”, frase que inmediatamente hizo pensar a muchos usuarios que estaría atravesando un momento difícil en su relación sentimental.

Además, varios internautas comenzaron a notar que la actriz asistió sola al concierto, lo que aumentó aún más las especulaciones sobre una posible separación con “El Flaco” Solórzano.

Los comentarios en redes no tardaron en aparecer y algunos seguidores incluso aseguraron que la relación podría haberse visto afectada después del reality.

El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano reaccionaron a rumores sobre el fin de su relación (Foto Canal RCN)

¿Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano terminaron?

Ante la ola de rumores, Lorena decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo que realmente estaba ocurriendo.

La actriz compartió un video junto a “El Flaco” Solórzano donde ambos reaccionaron entre risas a todas las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales.

El actor explicó que no pudo acompañar a Lorena al concierto porque actualmente se encuentra trabajando y grabando en Bogotá.

Por su parte, Lorena dejó claro que la relación sigue firme y que no existe ninguna ruptura entre ellos.

Incluso, la actriz aseguró que su historia de amor logró mantenerse sólida pese a todo lo que vivieron durante la participación de la actriz en La casa de los famosos Colombia.

Con el video, ambos buscaron ponerle fin a los rumores y tranquilizar a sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron celebrando que la pareja continúa unida.