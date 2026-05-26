Reconocido streamer fue encontrado inconsciente en plena vía pública; ¿qué le pasó?

El creador de contenido peruano conocido como “Manolito” vivió un episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Famoso streamer causó preocupación en Colombia y Perú. (Foto: Freepik)

¿Qué le pasó al streamer Manolito?

El streamer fue hallado en delicadas condiciones en una calle del distrito de Surco, en Perú.

La escena, registrada por curiosos y difundida en redes sociales, rápidamente se convirtió en tendencia y llegó hasta los medios locales.

Las primeras versiones que circularon en plataformas digitales señalaron que el joven habría estado compartiendo con una mujer y consumiendo bebidas alcohólicas antes de ser encontrado.

Manolito no solo es reconocido en Perú, también ha ganado notoriedad en Colombia gracias a su participación en el crew de Cali liderado por Mr. Stiven.

Sus transmisiones conjuntas y colaboraciones lo convirtieron en un rostro familiar dentro del entretenimiento digital, lo que explica la magnitud de la reacción en redes colombianas.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Mr Stiven sobre el estado de salud de Manolito?

La comunidad caleña que sigue a Mr. Stiven y su equipo se mostró especialmente atenta a lo ocurrido, enviando mensajes de apoyo y compartiendo publicaciones que reflejan la cercanía que existe entre los creadores de contenido y sus audiencias.

Hasta el momento, no hay reportes médicos oficiales que aclaren las razones por las que Manolito fue encontrado inconsciente.

Las autoridades locales tampoco han emitido comunicados detallados, lo que mantiene la incertidumbre. La falta de información concreta ha dado paso a rumores.

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Por ahora, la atención se centra en la evolución del streamer y en las posibles explicaciones que puedan surgir en los próximos días. Su comunidad, tanto en Perú como en Colombia, permanece activa y expectante.

Mientras tanto, por parte de Mr. Stiven la atención sigue puesta en sus enfrentamientos públicos con Westcol, con quien mantiene diferencias luego de haber sido muy amigos e incluso socios en varios negocios.

La comunidad de Manolito espera que este episodio sea solo un tropiezo y que pronto pueda retomar su camino en el mundo del entretenimiento.