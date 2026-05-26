Mánager de Diomedez Díaz asegura haberse reencontrado con él, esto fue lo que le “dijo”

Cada 26 de mayo, fecha en la que nació Diomedes Díaz, miles de seguidores del fallecido artista vuelven a hablar de los famosos “números de Diomedes”, unas combinaciones que muchos consideran de la suerte para jugar en loterías y chances en Colombia.

En esta ocasión, el exmánager de Diomedes Díaz volvió a generar revuelo entre los seguidores del “Cacique de La Junta” luego de asegurar que el artista se le habría manifestado para enviarle un especial mensaje a su fanaticada.

Según contó, Diomedes le habría dejado varios números para jugar la lotería este 26 de mayo, fecha en la que el cantante estaría cumpliendo años.

Exmánager de Diomedes Díaz aseguró que el cantante le envió un mensaje para sus seguidores (Foto Canal RCN)

¿Qué son los números de Diomedes Díaz?

Desde hace varios años, seguidores de Diomedes Díaz juegan diferentes combinaciones inspiradas en fechas importantes relacionadas con el artista vallenato.

Uno de los números más populares es el 2657, correspondiente al día y año de nacimiento del cantante guajiro: 26 de mayo de 1957.

Otros fanáticos suelen apostar por el 1222, número relacionado con la fecha de fallecimiento de Diomedes en diciembre de 2013, o el 1108, cifra que identifica la tumba del cantante en Valledupar.

La superstición creció aún más luego de que varios de estos números efectivamente salieran ganadores en diferentes sorteos del país.

Por ejemplo, en mayo de 2020 cayó el número 2657 y en mayo de 2024 también resultó ganador el 2212, combinación relacionada con el artista.

Además, en agosto de 2022, miles de personas aseguraron haber ganado dinero gracias al número 1108, correspondiente a la tumba del cantante.

Debido a la enorme cantidad de apuestas que reciben estas combinaciones, en algunas ocasiones las casas de apuestas llegan a bloquear ciertos números relacionados con Diomedes Díaz.

Revelan los números que Diomedes Díaz “mandó” para ganar la lotería, según su exmánager (Foto Canal RCN)

¿Qué números compartió el exmánager de Diomedes Díaz?

La historia volvió a tomar fuerza luego de que Joaquín Guillén compartiera en redes sociales nuevos números que, según él, el cantante le habría revelado en sueños.

El exmánager aseguró que Diomedes se comunica con él y le deja combinaciones para que los seguidores puedan ganarse “un aguinaldo”.

Los números que compartió fueron:

6913

2669

6911

2269

6957

1269

2013

1957

1612

Joaquín Guillén acompañó la publicación con un mensaje para los seguidores del artista: