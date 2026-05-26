Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Martín Elías JR conmemoró los cumpleaños de Diomedes Díaz con imágenes inéditas y emotivo mensaje

Martín Elías JR compartió recuerdos familiares y lanzó su versión de “Yo soy mundial” en homenaje por los cumpleaños de Diomedes Díaz.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Martín Elias JR recordó a Diomedes Díaz en su cumpleaños 69.
Martín Elias JR recordó a Diomedes Díaz en su cumpleaños 69. (Fotos: Canal RCN)

Martín Elías JR emocionó a sus seguidores al conmemorar el cumpleaños de su abuelo Diomedes Díaz, quien falleció hace trece años.

La tumba de Diomedes Díaz fue decorada por su cumpleaños.
La tumba de Diomedes Díaz fue decorada por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo conmemoró Martín Elias JR el cumpleaños 69 de Diomedes Díaz?

Este 26 de mayo se cumplen 69 años del natalicio del cantante vallenato y sus familiares, amigos y fanáticos no han dejado de recordarlo a través de las redes sociales.

Martín Elías subió dos fotografías en las que se le puede ver de bebé en los brazos de Diomedes y con un mensaje en el que afirma que su abuelo es su ejemplo musical y su ídolo.

Por otro lado, la tumba del artista fue decorada con flores para que los fanáticos la visiten como ya es costumbre en Valledupar.

Artículos relacionados

Estas demostraciones de cariño reafirman a Diomedes como una leyenda del género que sigue siendo referente musical y meta para algunos de los cantantes emergentes del vallenato.

La tradición de visitar la tumba de Diomedes en cada aniversario se ha transformado en un ritual cultural que une generaciones y que convierte el cementerio en un espacio de memoria colectiva.

Martín Elias eligió esta fecha para presentar su versión de “Yo soy mundial”, tema que Diomedes grabó en 1994 y que hoy cobra relevancia por la cercanía del Mundial de Fútbol en México, Canadá y Estados Unidos.

Con este gesto, Martín Elías JR busca rendir homenaje a su abuelo y al mismo tiempo conectar con la pasión futbolera de los colombianos.

Artículos relacionados

¿Qué cantantes colombianos han sacado canción mundialista?

El lanzamiento de la canción mundialista también causó revuelo y suma a Martín Elías JR al grupo de cantantes que están sacando temas referentes al torneo, entre los que figuran personalidades como Carlos Vives, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Francy y Paola Jara.

Cada uno con su estilo ha buscado acompañar a la Selección Colombia en esta cita deportiva, mostrando la diversidad musical que rodea al país en momentos de fiesta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva reacción de Luis Díaz tras su convocatoria al Mundial Luis Díaz

La emotiva reacción de Luis Díaz tras ser convocado a su primer Mundial con Colombia

Luis Díaz compartió un emotivo mensaje tras su primera convocatoria con Colombia a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño".

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. Claudia Bahamón

Claudia Bahamón presumió por primera vez foto con su novio: así luce la pareja

Claudia Bahamón sorprendió en redes al posar en romántica foto con Andrés Godoy, su pareja.

Nataly Umaña sorprendió con nuevo look La casa de los famosos

Nataly Umaña sorprende con cambio de look previo a la final de La casa de los famosos

Nataly Umaña, ex de Alejandro Estrada, sorprendió con drástico cambio de imagen previo a la final de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Reconocido cantante e influencer reveló que fue diagnosticado con una enfermedad renal incurable y hereditaria.

Diomedes Díaz se habría comunicado con su mánager y le mandó especial mensaje a su fanaticada Diomedes Díaz

Mánager de Diomedez Díaz asegura haberse reencontrado con él, esto fue lo que le “dijo”

Tebi explicó su molestia con Alexa Torrex La casa de los famosos

Tebi explicó su molestia con Alexa Torrex en La casa de los famosos: "las promesas son sagradas"

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?