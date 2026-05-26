Martín Elías JR conmemoró los cumpleaños de Diomedes Díaz con imágenes inéditas y emotivo mensaje

Martín Elías JR emocionó a sus seguidores al conmemorar el cumpleaños de su abuelo Diomedes Díaz, quien falleció hace trece años.

La tumba de Diomedes Díaz fue decorada por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo conmemoró Martín Elias JR el cumpleaños 69 de Diomedes Díaz?

Este 26 de mayo se cumplen 69 años del natalicio del cantante vallenato y sus familiares, amigos y fanáticos no han dejado de recordarlo a través de las redes sociales.

Martín Elías subió dos fotografías en las que se le puede ver de bebé en los brazos de Diomedes y con un mensaje en el que afirma que su abuelo es su ejemplo musical y su ídolo.

Por otro lado, la tumba del artista fue decorada con flores para que los fanáticos la visiten como ya es costumbre en Valledupar.

Artículos relacionados Nataly Umaña Nataly Umaña envió contundente mensaje tras ser mencionada por Alejandro Estrada

Estas demostraciones de cariño reafirman a Diomedes como una leyenda del género que sigue siendo referente musical y meta para algunos de los cantantes emergentes del vallenato.

La tradición de visitar la tumba de Diomedes en cada aniversario se ha transformado en un ritual cultural que une generaciones y que convierte el cementerio en un espacio de memoria colectiva.

Martín Elias eligió esta fecha para presentar su versión de “Yo soy mundial”, tema que Diomedes grabó en 1994 y que hoy cobra relevancia por la cercanía del Mundial de Fútbol en México, Canadá y Estados Unidos.

Con este gesto, Martín Elías JR busca rendir homenaje a su abuelo y al mismo tiempo conectar con la pasión futbolera de los colombianos.

Artículos relacionados Diomedes Díaz Así decoraron la tumba de Diomedes Díaz en conmemoración de su cumpleaños número 69

¿Qué cantantes colombianos han sacado canción mundialista?

El lanzamiento de la canción mundialista también causó revuelo y suma a Martín Elías JR al grupo de cantantes que están sacando temas referentes al torneo, entre los que figuran personalidades como Carlos Vives, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Francy y Paola Jara.

Cada uno con su estilo ha buscado acompañar a la Selección Colombia en esta cita deportiva, mostrando la diversidad musical que rodea al país en momentos de fiesta.