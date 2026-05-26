Mariana Zapata y Juanda Caribe, nuevamente captaron la atención en redes sociales, en esta oportunidad por cuenta de una promesa que juntos se hicieron y que ahora tuvieron la oportunidad de cumplirse.

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¿Cuál fue la promesa que Juanca Caribe y Mariana Zapata se hicieron?

A raíz del ingreso de la modelo y empresaria antioqueña a La casa de los famosos Colombia y en medio de le emoción que le produjo este momento, la exparticipante y el finalista tuvieron una cercana conversación en la que dieron a conocer que, contra todo pronóstico, ambos se cumplieron una promesa.

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"A esto no le queda nada, yo siempre te dije, yo te veo en los finalistas y bueno, creí más yo en ti, que tú mismo en ti y así fue al revés también", fueron las palabras de Zapata.

Por su parte, el barranquillero aseguró que, quienes lo conocen, saben perfectamente que él no se consideraba capaz de encerarse, pues entre las muchas razones está el tema de convivir con otras personas, sin embargo, en medio de sus palabras confesó que, en gran parte, la paisa se convirtió en una gran motivación, ". y llegaste tú, cuando llegaste tú me motivé", mencionó.

La promesa que Mariana y Juanda se cumplieron. Foto | Canal RCN.

¿Qué se prometieron Mariana Zapata y Juanda Caribe antes de la eliminación de la antioqueña?

Frente a lo dicho por el finalista, Mariana no dudó en preguntarle si él en algún momento pensó que ella no iría. El humorista, le hizo saber que siempre tuvo fe en que ella iría a la casa, pues antes de que resultara eliminada fue una promesa que ambos se hicieron.

Así mismo, la creadora de contenido y exparticipante, se mostró satisfecha de poder cumplirle y demostrarle que es una mujer de palabra ,"Yo cumplí, aquí estoy", agregó, lo cual Juanda respondió que es una gran motivación.

¿Por qué Mariana Zapata está en La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, la visita de la excompetidora se debe justamente a la recta final, pues entró para ocupar el rol de jefa de la campaña de Juanda Caribe, quien junto a Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, se disputa los 400 millones de pesos que se llevará el ganador.

La promesa que Mariana le cumplió a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Recordemos que, la gran final de esta tercera temporada se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, en una gala en la que se conocerá la decisión que tomó el público.