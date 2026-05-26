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Alejandra Salguero apareció en redes tras el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal; esto dijo

Alejandra Salguero llamó la atención en redes tras el reencuentro de Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Col.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandra Salguero apareció en redes tras el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandra Salguero apareció en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

El reencuentro entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación en redes sociales y, esta vez, una publicación de Alejandra Salguero aumentó las especulaciones entre los seguidores del reality.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

El regreso de Alexa Torrex a La casa de los famosos Colombia tuvo un significado diferente al de ocasiones anteriores.

La creadora de contenido volvió al programa como jefe de campaña de Alejandro Estrada, situación que sorprendió a varios participantes y que generó una reacción inmediata en Tebi Bernal.

¿Cómo fue el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Así fue el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

Durante una conversación dentro de la casa, Tebi habló sobre lo que sintió al verla apoyando a otro participante. Aunque reconoció que llegó a sentir celos, explicó que lo que realmente le afectó fue una promesa que, según él, Alexa le había hecho antes de salir del reality.

Bernal aseguró que esperaba que ella fuera su jefa de campaña y expresó que, desde su punto de vista, las promesas y la palabra tienen un valor importante. Por eso, manifestó que su malestar hacia el “Torbellino morado”.

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Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a debatir sobre la relación que ambos construyeron durante la competencia y cómo quedó después de este reencuentro.

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Luego de que se emitieran las imágenes del encuentro entre Alexa y Tebi, Alejandra Salguero también apareció en redes sociales y llamó la atención de los internautas.

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Alejandra Salguero apareció mediante redes sociales / (Foto de Freepik)

En esta ocasión, la creadora de contenido compartió una publicación relacionada con algunos cambios que estaría haciendo en su hogar. En la fotografía aparecía organizando su hogar y acompañó la imagen con un mensaje que llamó la atención.

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"Martes de organizar y llenar de mucho amor mi hogar", escribió.

A pocos días de la final de La casa de los famosos Colombia, programada para el 29 de mayo a las 8:00 p.m, las conversaciones alrededor de los participantes continúan creciendo en redes sociales.

La incertidumbre sobre lo que podría pasar entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal después del programa se ha convertido en uno de los temas más comentados entre quienes siguen el reality diariamente.

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