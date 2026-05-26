Claudia Bahamón presumió por primera vez foto con su novio: así luce la pareja

Claudia Bahamón, una de las figuras más queridas y reconocidas del entretenimiento, recientemente acaparó la atención en redes sociales al compartir romántica foto en compañía de su nueva pareja.

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¿Cuál fue la romántica fotografía que Claudia Bahamón compartió con su nuevo novio?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la bella y talentosa presentadora ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió y en esta oportunidad con muy buena compañía, pues por primera vez posó junto a su novio en una fotografía que no pasó desapercibida entre los internautas.

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"Los placeres de mí vida #Naturaleza #Amigos #Familia #Respirar #Reconexión", escribió Bahamón en la descripción del post que alcanzó más de 35 mil likes.

Allí, la presentadora de MasterChef Celebrity, publicó un carrusel de fotografías de lo que fue su visita en familia a las Lagunas de Siecha, un lugar rodeado de naturaleza y que fue testigo de la romántica instantánea que protagonizó la pareja.

En la imagen, se puede apreciar al hombre sentado junto a Claudia mientras la abraza por parte de atrás y ella, tiernamente le toca con su mano el rostro.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity?

Respecto a quien es el hombre con el que la presentadora formalizó su relación meses atrás, se sabe que se trata de Andrés Godoy, un reconocido abogado con amplia experiencia en este campo y hermano de la famosa actriz, Estefanía Godoy.

Claudia Bahamón presumió foto con su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

Como abogado, Andrés trabaja para una importante firma en la que ejerce como CEO, pues así lo confirma una publicación en redes sociales en donde comparte sus conocimientos respecto a teas relacionados con su profesión.

De acuerdo con las publicaciones de la cuenta oficial de la firma de la que hace parte, Godoy es uno de los embajadores y, gracias a su trayectoria profesional, lidera importantes procesos al interior de la organización.

Claudia Bahamón compartió romántica foto con su novio. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, a lo largo de esta relación, Claudia se ha caracterizado por no revelar mayores detalles de su vida privada, por lo que en esta oportunidad causó sorpresa al revelar en una fotografía lo mucho que disfrutar el tiempo de calidad en familia.